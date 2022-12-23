24 Aralık Akrep burcu yorumu! Akrep burcu günlük burç yorumları! Bugün akrep burcunu neler bekliyor? Bugünkü akrep burcu yorumu!

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24 ARALIK 2022 AKREP BURCU YORUMU



Sosyal hayatınızda tam bir uçarı kelebek olduğunuzdan, son dönemde çevrenizdeki bazı kişileri ihmal ettiniz. Şimdi bu ilişkilerinizi yeniden yoluna koymanın ve onlarla görüşmenin tam zamanı. Aile içinde veya arkadaşlar arasındaki bir anlaşmazlığı kesin olarak tümüyle çözüme kavuşturma şansınız epey yüksek. Uzlaşma ve birliğin ön plana çıktığı önemli bir dönem yaşayacaksınız. İleride zor zamanlarda bunun insanlar üzerinde yumuşatıcı bir etkisi olabilir.

AKREP BURCU HAFTALIK VE AYLIK BURÇ YORUMU

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