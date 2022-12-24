24 Aralık 2022 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Aralık 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
03:25 Hayallerinin Peşinde
03:45 Hangimiz Sevmedik
06:20 Adını Sen Koy
07:25 Kalk Gidelim
10:20 Hayallerinin Peşinde
11:15 Meraklı Köfteci
13:00 Gönül Dağı
16:15 Dizi
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı