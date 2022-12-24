24 Aralık 2022 Star Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Aralık 2022 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Çöp Adam
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz
07:00 Çöp Adam
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Çöp Adam
16:00 Dizi
18:15 Star Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Berlin Kaplanı
22:15 Doğu Demirkol ile Alelade Show