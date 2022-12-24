24 Aralık 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Aralık 2022 Cumartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:45 Freestyle Ski: Dünya Kupası
01:25 Haberler
01:30 Pist Bisikleti: Şampiyonlar Ligi
02:30 Triatlon: Pto Tour
03:30 The Power Of Sport
04:00 Monza 6 Saat
05:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
06:30 Triatlon: Pto Tour
07:30 Bisiklet: Fransa Turu
08:30 Best Of Roland Garros
09:30 Formula E
10:30 Roger's Last Dance
11:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
12:30 Tenis: Laver Cup
13:30 Farewell Roger
14:30 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:00 Alp Disiplini Dünya Kupası
15:40 Bisikletli Kros
16:40 The Power Of Sport
16:55 Bisikletli Kros
18:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
19:25 Haberler
19:30 Bisiklet: İtalya Turu
20:30 Bisiklet: Fransa Turu
21:30 Bisiklet: Fransa Turu
22:30 Bisiklet: İspanya Turu
23:25 Haberler
23:30 The Minute
23:35 Kayakla Atlama Dünya Kupası