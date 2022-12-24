24 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Bein 1. Lig 01:30 İstatistik Bankası 02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor 03:45 Haftanın Golleri 04:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa 05:45 Haftanın Golleri 06:00 Beşiktaş - V. Karagümrük 07:45 1. Lig Haftanın Golleri 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Samsunspor - Galatasaray 10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 11:00 Bein Manşet 12:30 Trabzonspor - Adanaspor 14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 14:45 A. Konyaspor - C. Alanyaspor 15:15 Fta Antalyaspor - Ankaragücü 15:45 Haftanın Golleri 16:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray 17:45 1. Lig Haftanın Golleri 18:00 Süper Lig Maç Özetleri 19:00 Gamer 20:00 İstatistik Bankası 20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri 21:00 Muhabir Masası 22:00 İstatistik Bankası 22:30 Beinspired 23:30 Haftanın Golleri 23:45 1. Lig Haftanın Golleri Sizce Cumartesi günü oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) December 22, 2022 Kaynak: InterSinema.com / TV Münir Karaloğlu Maç Özetleri Fenerbahçe Spor TV Haberler

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