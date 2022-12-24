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24 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Aralık 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Bein 1. Lig

01:30 İstatistik Bankası

02:00 Fenerbahçe - A. Demirspor

03:45 Haftanın Golleri

04:00 B. Giresunspor - Kasimpaşa

05:45 Haftanın Golleri

06:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

07:45 1. Lig Haftanın Golleri

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

09:00 Samsunspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Adanaspor

14:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

14:45 A. Konyaspor - C. Alanyaspor

15:15 Fta Antalyaspor - Ankaragücü

15:45 Haftanın Golleri

16:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Gamer

20:00 İstatistik Bankası

20:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

21:00 Muhabir Masası

22:00 İstatistik Bankası

22:30 Beinspired

23:30 Haftanın Golleri

23:45 1. Lig Haftanın Golleri

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Maç Özetleri Fenerbahçe Spor TV Haberler

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