24 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 24 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?

24 Ağustos Çarşamba günü bugün Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışın sonucunda bir takım kazanacak ve kaybeden takımdan 2 kişi eleme potasına gidecek. Peki, 24 Ağustos Masterchef haftanın 2. dokunulmazlık takım oyununu hangi takım kazandı? 24 Ağustos Çarşamba Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Mavi takımda kim hangi yemekle kazandı? Kırmızı takımla kim hangi yemeği yaparak kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tarifler ile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef takım oyununu kim aldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 24 Ağustos 2022 Çarşamba Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı? Mavi takım mı kazandı kırmızı takım mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Fransız Kafe Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü Fransız Kafe Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

Soğan Çorbası

Nicoise Salatası

Ciğer Terrine

Dağ Mantarlı Quiche

Croque Madame

Beef Bourguinon

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24 AĞUSTOS MASTERCHEF YEMEKLERİ VE KAZANANLAR

Bugün Fransız Cafe Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Yapılan yemekler ve kazanan takımlar aşağıdaki gibidir.

24 AĞUSTOS FRANSIZ KAFE MUTFAĞI MENÜSÜNDE KAZANAN İSİMLER

24 Ağustos Masterchef Fransız Kafe Mutfağı ve Kazananları Şu Şekilde:

Soğan Çorbası kazananı :

Nicoise Salatası kazananı :

Ciğer Terrine kazananı :

Dağ Mantarlı Quiche kazananı :

Croque Madame kazananı :

Beef Bourguinon kazananı :

Ekler kazananı :

SKOR : MAVİ TAKIM 0 - 0 KIRMIZI TAKIM

KAZANAN TAKIM : -

Haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım birazdan belli olacak.