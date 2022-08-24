24 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 24 Ağustos Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Ağustos Çarşamba Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Ağustos Çarşamba günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 24.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ALACAYAKA MAH. KAYACIK YANIKDAĞ MEVKİ. HÜSEYİN AYGÖREN ÖZEL TR FATMA KAVAK ÖZEL TR MEHMET ALİ GÜNDOĞDU ÖZEL TR YANIKDAĞ MEVKİİ. KARAYAĞCI MASKİ İÇME SUYU ÖZEL TR AZMİ ANDUR ÖZEL ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM KORUKÖY-KÖSELER-KARAAHMETLİ-SARIAHMETLİ-DAĞYENİCE-ÖRSELLİ-PINARKÖY-ASMACIK-KARAHÜSEYİNLİ-UZUNLAR SAKALLI-SÜNGÜLLÜ-RECEPLİMAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER TARIMSAL SULAMALAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. YARHASANLAR MAH.HOROZKÖY CADDESİ 2334--2327-2325-4705-4702-4704-4705-4700 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NURLUPINAR MAHALLESİ 100 SOKAK TURGUTLU CADDESİ CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR AYDINLATMALAR
- 24.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH.BARBORS MAH. 4472-4755 SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ADİL MH,ÇİFTLİK MH,MASKİ ÇİFTLİK İÇME SUYU ÖZEL TRAFOSU,VODAFONE ADİLKÖY ÖZEL TR,TURKCELL ADİLKÖY ÖZEL TRAFOSU
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DARKALE MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DENİŞ MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DEREKÖY MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EYNEZ MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYRAKALTI MAHALLESİ TAMAMI
- 24.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 434-436 SOKAKLAR
- 24.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÖRENCİK, ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE, ULUDERBENT BAHÇEDERE, ÇAMLIBEL, SARIPINAR, ULUDERBENT UZUNALAN, ULUDERBENT ALAÇATI, DAĞARLAR MAHALLELERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAHRAMANLAR MAHALLESİ, ZİYANLAR MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ GÜNEYDAMLAR MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAVLU MAHALLESİ ,GÜLDEREN PETROL AKBIYIK OĞLU ÇIRÇIR DİRSEKLİ SOKAK
- 24.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KARAPINAR TARIMSAL SULAMA
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALIKLI MH, KORUBAŞI MH, BAYAT MH, KILCANLAR MH, YAKAKÖY MH, GÖLÇÜK MH, MALKOCA MH, BOYALI MH, TÜPÜLER MH, SARIALİLER MH, KARAYAKUP MH, YAKAKÖY KÖK, ÇATALKAYA MH, ALACAYAKA MH, DERE MH, GÖKKÖY MH, KOŞUBURNU MH, BOYALI DANDA MH, ÇAYBAŞI MH, OKÇULAR MH, KİREMİTÇİLER MH, HASYURT MH, DALKARA MH, ULUPINAR MH, TEPEKÖY MH, LALELİK MH, ÇAĞLAYAN MH, KARAPINAR MH, KAYADİBİ MH, ULUBEY MH, ESENÇAY MH, SARIALİLER KALE MH, ALANDAMLARI MH, KOZLUCA MH, KARAAĞAÇ MH, DEDEBAŞI MH, DEREBAŞI MH, DEREÇİFTLİK MH, YASSIALAN MH, BEKİRLER MH, MERKEZ TEPE MH, ESKİ TEPEKÖY MH, ÇİĞİLLER MH, KAYACIK MH, YENİKÖY MALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYACIK ÇATALKAYA MAH, KAYACIK DERE MAH, ALACAYAKA MAH, BEKİRLER MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR. ( KISMİ KESİNTİ OLACAK )
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKMESCİT MAHALLESİ 4009-4102-4012-4011-4010 SOKAKLAR
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. 4716-4741-4737-4741-4718 SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ MALTA CADDESİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH.4703-4705-SOKAKLAR BAHTİYAR TOSUNPAŞA CADDESİ-MALTA CADDESİ-MİMARSİNAN BULV. VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 24.08.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİRHACILI MAHALLESİ MERKEZ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI GEBEŞ SOKAK,SÜLEYMANİYE MAHALLESİ AKİŞLER VE BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 24.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HACI EMİNLER SOKAK VE BURALARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE BESİ DAMLARI
- 24.08.2022 13:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÜNEYDAMLARI MAHALLESİ KILLILAR MEVKİİ, KAHRAMANLAR, ZİYANLAR, YENİKÖY, ÖZPINAR MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 24.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT MAHALLESİ KÖREZ MEVKİİ
- 24.08.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLTEPE MAHALLESİ
- 24.08.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YUKARIKOÇAKLAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ
- 24.08.2022 15:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI HÜRRİYET MAHALLESİ 214-433-434-435-436-437-452-448-456-458-440-460-455-454-444-443-445-425-400-427-424-422-450-442-411-430-431-432-439-405-428 SOKAKLAR ÖZEL EGE DİYALİZ MERKEZİ VE CİVARLARI
- 24.08.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AYAN MAHALLESİ KAVAKKIRI CADDESİ BELEDİYE BÜZ ŞANTİYESİ VE ÇEVRESİ
- 25.08.2022 08:00 09:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM MOLLASÜLEYMANLI-KARAYAĞCIHACILAR-SÜMBÜLTEPE-DAVUTLAR-KARAKILINÇLI-KARAVELİLER-MUSLİH-PELİTALAN-ÖRENÇİK-DEMİRCİKÖY MAHALLELERİ VE CIVARINDAKİ TÜM İŞLETMELER
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYALIOĞLU TST ULUPINAR,SARNIÇ DURASIL KARASÜNNİ HASKÖY HÜSEYİNCİKLER,SARNIÇ YENİ MAH KABAAĞAÇKIRAN,SARNIÇ KARAVELİLER,VELİ BALCI,MEHMET ÇETİN,HİMMET KAHRAMAN TST ILICAKSU,AKSELENDİ TS,MEDAR TST,ATİLLA HAŞİMOĞLU TST MUSTAFA-NECATİ KAHYA TAVUK KÜMESLERİ,SEHA YAPI,BOBAMAR MAD,SELENDİ TARIM ABDURRAHMAN AYYILDIZ VE DUDU SÖZCÜER GES ÇINARLAR,TAŞÇILAR,TOPLUCA,KAVAKALAN,MESTANLAR,AKÇAALAN,ŞAHİNKAYA,TEPEBAŞI,ŞEHİTLER,SÖĞÜTLÜ,ÇORUK,HACIOĞULLARI,HACIOSMANLAR,DERE MAHALLE,MASKİ İÇME SUYU TESİSLERİ,HENKAN GIDA HAYVANCILIK,GÖRDES ORMAN İŞL,KESKİNOĞLU SEĞİRDİM KÜMES,KARPPA MICIR OCAĞI , BÖLGELERDE BULUNAN İŞLETMELER VE TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ MAH. FATİH. MAH. 4900-4751-4747-4745-4927-4816-4929 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ SOKAKLAR HOROZKÖY CADDESİ
- 25.08.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEPECİK KÖYÜ, TİLKİSÜLEYMANİYE, TEKELER MAHALLERİ VE TİCARETHANELER TARIMSAL SULAMALAR
- 25.08.2022 09:00 10:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI ŞEYHDAVUTLAR MAHALLESİ
- 25.08.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM GÖLMARMARA İLÇESİ ŞEHİR MERKEZİ TAMAMI HACIVELİLER,OZANCA,KAYAALTI MAHALLELERİ BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMELER,İÇME SUYU TESİSLERİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOBRAN MAHALLESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİ OVA MEVKİİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ OVA MEVKİİ, KİLLİK MAHALLESİ OVA MEVKİİ TARIMSAL AULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAKIRCAALİ MAHALESİ OVA MEVKİİ VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ILGIN MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI SOĞANLI MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÜLPINAR MAHALLESİ (KISMİ KESİNTİ OLACAKTIR)
- 25.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI İSMETİYE MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARI
- 25.08.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI EFENDİ MAHALLESİ 280 VE 382 SK BİR KISMI
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAŞPINAR KÖK KARAKURT TARIMSAL SULAMA KARAKURT HAYVANCILIK İLYASLAR TARIMSAL SULAMA BAŞPINAR RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA ALİFAKI ALİFAKI KIŞLA MAH BOSTANCI AŞAĞIBOSTANCI ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA ÇALTICAK IŞIKLAR VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR TARIMSAL SULAMA TR 9
- 25.08.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAKIR ÖMERLER MAHALLESİ TAMAMI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ KÖY ALTI
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KUMKUYUCAK MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.(ÇİFTLİK ÇIKIŞI)
- 25.08.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KAYIŞLAR MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HASALAN MAHALLESİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMERDAMLARI, KURTTUTAN, KEMER, KALE, POYRAZ, HACIHIDIR MAHALLELERİ
- 25.08.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖKEYÜP MAHALLESİ BAĞKUZU SOKAK
- 25.08.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MEVLÜTLÜ,HACILI MAHALLERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLARA BAĞLI TARIMSAL SULAMA ,BESİ DAMLARI TAVUK ÇİFTLİKLRİ,FORM NARENCİYE ,MASKİ İÇME SUYU
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAH.75 YIL BULV. 4927-5010 SOKAKLAR VE CIVARINDAKİ TÜM SOKAKLAR
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HALİTPAŞA MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOLDERE MAHALLESİ TARIM SULAMA BÖLGESİ.
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKÖREN TARIMSAL SULAMA
- 25.08.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BEZİRGANLI TARIMSAL SULAMA VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ
- 25.08.2022 14:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI EMİNBEY OSMAN BEY SOKAK BU BÖLGELERE BAĞLI TAVUK ÇİFTLİKLERİ İÇMESUYU VE TARIMSAL SULAMALAR
- 25.08.2022 17:00 18:00 ARIZA ONARIM BAKIM TIRAZLAR OVA MEVKİİ, SIĞIRTMAÇLI, DOĞUŞLAR, YUKARIKOÇAKLAR, YEŞİLTEPE, BAHADIRLAR, BAHARLAR, GÜNEYDAMLARI, ŞEYHDAVUTLAR MAHALLELERİ, TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 25.08.2022 17:30 19:00 ARIZA ONARIM BAKIM HACIBAŞTANLAR,İÇME SUYU,BELEDİYE KUM OCAĞI,TURAN SELÇUK TAVUK ÇİFTLİĞİ,HIROĞLU,ÇÖMLEKÇİ,TAŞ OCAĞI,BEYLER,TAŞKUYUCAK,ÇAMKÖY,YUNUSLAR,AYANLAR,YENİKÖY,KILCANLAR,GÖRDES BARAJI,TARIMSAL SULAMA TESİSLERİ,ATATÜRK MAH BİR KISMI