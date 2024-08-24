24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

24 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 24 Ağustos 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–– 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (Karar Sayısı: 8857)

YÖNETMELİKLER

–– Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Orman Emvali veya Odun Dışı Ürünlere Verilecek Taşıma Belgeleri Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Konkordato Gider Avansı Tarifesi

–– Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/1)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/11)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/24)

–– Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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