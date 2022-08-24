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24 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:40 Şefin Sağlıklı Masası

03:25 Gönül Dağı

06:25 Yedi Numara

08:25 Tozkoparan İskender

12:05 Çırak

12:30 Masumlar Apartmanı

15:40 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Tahta

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com / TV

TV Haberler

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