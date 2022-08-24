24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:50 Efsanelerin İzinde
02:55 Spor Takvimi
03:00 Ankara Keçiörengücü - Bodrumspor
04:45 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:55 Spor Takvimi
18:00 Spor Merkezi
19:50 Spor Atlası
20:00 Spor Akşamı
20:55 A. Denizlispor - Ç. Rizespor
23:00 Dakika Skor
23:45 Stadyum