24 Ağustos 2022 Haberleri
Genel Haberleri
24 Ağustos 2022 Manşet Haberleri.
- Şarkıcı Gülşen'in sahnede İmam Hatiplilerle ilgili tepki çeken sözleri sonrası soruşturma başlatıldı
- Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti! Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
- Ebrar Karakurt'u küplere bindirecek öpüşme pozu! İmge'nin sevgilisi paylaştı
- Son Dakika! Dar gelirlilerin icralık borçlarına devlet desteği: 6 milyon vatandaşın 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek
- Ukrayna'da tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklara koştu
- Gülşen'den sahnede İmam Hatipliler hakkında tepki çekecek sözler: Sapıklığı oradan geliyor herhalde
- Sakarya'da gece saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza: 25 yaralı
- Define aramak için kazdıkları kuyu, 2 kişiye mezar oldu
- Apple, iPhone 14 ailesini 7 Eylül tarihinde tanıtacak
- İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkili olmaya başladı: Sel ve su baskınlarına dikkat
- beIN Sports'tan ayrılan ünlü sunucu Roksan Kunter yeni adresini sosyal medyadan paylaştı
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tren istasyonunu vurdu, 22 ölü ve 50 yaralı var
- ABD'nin Rusya tehdidi nasıl bir etki yaratır? Türk iş insanlarından merak edilen soruya yanıt
- Cenazedeki detay ortalığı karıştırdı! Tabut açıldığında küçük kızın yaşadığını görenler buz kesildi
- Abdullah Avcı, Trabzonspor'a Şampiyonlar Ligi'nde turu getirecek formülü verdi: Aklımızı kaybetmeden oynayacağız
- İYİ Parti lideri Akşener'den '6'lı masa size aday olun derse cevabınız ne olur?' sorusuna yanıt
- Adana Demirspor formasıyla geçen sezon Süper Lig'i sallayan Matias Vargas, Shanghai Port'a imza attı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarını çağırdığı sürpriz toplantıda seçim startını vermiş
- Ders için öğrencilerden prezervatif içinde sperm isteyen kadın öğretmene velilerden tepki yağdı
- Marcao, Sevilla'da depremi yaşıyor! Antrenmana çıkmayınca taraftarlar çılgına döndü
- FOX TV'den Halk TV'ye 3 milyon dolara geçtiği söylenen İsmail Küçükkaya sessizliğini bozdu
- İzlanda'da radyo açan vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyunca inanamadı
- Beykoz'daki evine el konulan Sedat Peker, ilk kez konuştu: Babamın hatıraları var
- Mardin'de tırın kalabalığın arasına daldığı ve 20 kişinin can verdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Trabzon'a gelen Kopenhag taraftarları, Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu
- Millet ve Cumhur'dan sonra yeni bir ittifak daha geliyor! İçinde HDP de var
- Marmara ve Ege'de sağanak başladı! 8 ilde su baskınları ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
- Marmaris'te safari aracının devrildiği kazadan gelen ilk görüntüler olayın şiddetini gözler önüne serdi
- Kadın, 7 yıl önce ayrıldığı yavru aslanları yeniden ziyaret etti! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
- Son Dakika! Muğla'da turistleri taşıyan safari aracı devrildi: 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
- CHP lideri Kılıçdaroğlu borcu olan vatandaşlara seslendi: Ödemeyin, seçimden sonra ben hesaplaşacağım
- Jorge Jesus'un basın toplantısında yaptığı 'Küçük takım' göndermesi Galatasaray ve Beşiktaşlıları ayağa kaldırdı
- Güldür Güldür'de Onur Buldu'nun ayrılığından sonra 3 bomba transfer! Hepsi birbirinden ünlü
- Ankara'da renkli görüntüler! Emine Erdoğan tarlaya girip topladığı domateslerden menemen yaptı
- Parti görüntüleri sızdırılan Sanna Marin, kürsüde kendisini savunurken gözyaşlarına boğuldu
- Isınmayı bırakıp kenara gelen Cristiano Ronaldo'dan canlı yayında olay hareket! Efsane futbolcuyu küçük düşürdü
- Temizlik yaparken bulduğu 1 kiloluk altını hiç düşünmeden sahibine ulaştırdı! Toplam değeri 1 milyon TL'nin üzerinde
- Zelenski'nin Bağımsızlık Günü'nde giydiği gömlek herkesin dilinde! Üzerindeki işlemeler dikkat çekti
- Yoga yaptığı anları paylaşan 46 yaşındaki Ebru Akel, esnekliğiyle alkış topladı
- Kızı ile 1,5 yaşındaki torunu öldürülen kadından, duruşmaya damga vuran karar: Damadından şikayetinden vazgeçti
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