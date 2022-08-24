24 Ağustos 2022 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Binicilik
01:00 Bisiklet: İspanya Turu
02:30 Snooker: European Masters
04:00 Triatlon: Collins Cup
05:30 Bisiklet: İspanya Turu
06:30 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
07:30 Snooker: European Masters
09:30 Avrupa Şampiyonası
10:30 Bisiklet: İspanya Turu
12:00 Snooker: European Masters
14:00 Dağ Bisikleti Avrupa Şamp.
15:00 Avrupa Yol Bisikleti Şamp.
16:00 Bisiklet: Cyclassics Hamburg
17:30 Bisiklet: İspanya Turu
18:15 Bisiklet: İspanya Turu
19:00 Haberler
19:05 Snooker: European Masters
21:00 Triatlon: Collins Cup
22:00 Haberler
22:05 The Minute
22:10 Bisiklet: İspanya Turu
23:00 Bisiklet: İspanya Turu