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24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 1 Yıldız 10 Gol

09:00 Elazığspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Bursaspor

14:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

14:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 Süper Lig'in Gol Krallari

16:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

18:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

18:50 Maç Başlıyor

19:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Fenerbahçe - A. Demirspor

23:45 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Münir Karaloğlu Beşiktaş beIN TV Haberler

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