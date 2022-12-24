24-25 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
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UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! 25 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Aralık Pazar Manisa'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi ve detaylar!
Manisa elektrik kesintisi listesi ve UEDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Aralık Pazar günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Manisa'da Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Şehzadeler olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi ve Şehzadeler elektrik kesintisi araştırılıyor. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 24.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ 21 SK VE CİVARLARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI BALIKLI MH, KORUBAŞI MH, BAYAT MH, KILCANLAR MH, YAKAKÖY MH, GÖLÇÜK MH, MALKOCA MH, BOYALI MH, TÜPÜLER MH, SARIALİLER MH, KARAYAKUP MH, YAKAKÖY KÖK, ÇATALKAYA MH, ALACAYAKA MH, DERE MH, GÖKKÖY MH, KOŞUBURNU MH, BOYALI DANDA MH, ÇAYBAŞI MH, OKÇULAR MH, KİREMİTÇİLER MH, HASYURT MH, DALKARA MH, ULUPINAR MH, TEPEKÖY MH, LALELİK MH, ÇAĞLAYAN MH, KARAPINAR MH, KAYADİBİ MH, ULUBEY MH, ESENÇAY MH, SARIALİLER KALE MH, ALANDAMLARI MH, KOZLUCA MH, KARAAĞAÇ MH, DEDEBAŞI MH, DEREBAŞI MH, DEREÇİFTLİK MH, YASSIALAN MH, BEKİRLER MH, MERKEZ TEPE MH, ESKİ TEPEKÖY MH, ÇİĞİLLER MH, KAYACIK MH, YENİKÖY MALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR.
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AVEA YARBASAN ÖZEL TR ESENYURT İÇME SUYU ÖZEL TR KÜÇÜKOBA İÇME SUYU ÖZEL TR ESENYURT MAH. VODAFONE YARBASAN ÖZEL TR BOYACIK MAH. IKLIKÇI MAH. MUSTAFA GÖKTAŞ ÖZEL TR KÜÇÜKOBA MAH. EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR EGECAN AKARYAKIT ÖZEL TR YARBASAN MAH. ÇANDIR MAH. CONCEPT INVESTMENT İNŞ.SAN.TİC. ÖZEL TR. OYUKARASI MEVKİ. ÇANAKÇI MAH. VODAFONE TELEKOM A.Ş. ÖZEL TR ALİ İHSAN DAŞAR ÖZEL TR AKDERE MAH. ÖRÜCÜLER MAH. RAHMANLAR MAH. ULACIK MAH. TURKCELL ÖZEL TR BARDAKÇI MAH. KINCI TARIM ÖZEL TR SERKE DERESİ MEVKİİ VE ESKİ SALİHLİ YOLU MAHMUTLAR TR-1 ABDULLAH TAŞÇI ÖZEL TR HACIBABA MAH. OYUKİÇİ MEVKİ. MASKİ DEMİRCİ KATI ATIK ÖZEL TR YEŞİLOBA USLULAR MEVKİ. KIRÜSTÜ MEVKİ. ŞARLO DAMLARI MASKİ YEŞİLOBA ÖZEL TR ERTÜL YARDIM ÖZEL TR MAHMUTLAR TR-2 ÖRÜCÜLER KÖK RECEP TEMEL ÖZEL TR
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YEŞİLOBA MAH. ALAYBEY MH . YEŞİLOBA İÇME SUYU ÖZEL TR AKDEMİRLER ÖZEL TR KARAPINAR MAH. ESKİ GÖCÜK MAH. GÖCÜK YENİ MAH. ŞERİF ALİ ÖZGER ÖZEL TR . TRT VERİCİLER, HİSAR KAPLICASI. MASKİ KATI ATIK TESİSİ. İMRENLER MAH. SAĞNIÇ MAH. KAZANCI MAH. TEKELER MAH. SERÇELER MAH ÇARDAKLI MAH. AHMETLER İÇME SUYU ÖZEL TR CEMİL CENKER ÖZEL TR
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GÖLBAŞI MAHALLESİ VE MASKİ İÇME SUYU. TR-3
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-4 YENİCE TARIMSAL SULAMA TR-5
- 24.12.2022 09:00 11:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI MERSİNDERE MAHALLESİ TAMAMI VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, TİCARETHANELER
- 24.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSİLERİNİN DEVREYE ALINMASI DAYIOĞLU MAHALLESİ BİR KISMI
- 24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KEMALİYE MAHALLESİ, İSMETİYE MAHALLESİ, YUVACALI MAHALLESİ, TOYGAR MAHALLESİ, KASAPLI MAHALLESİ, MATARLI MAHALLESİ, TÜRKMEN MAHALLESİ, PİYADELER MAHALLESİ, ALHAN MAHALLESİ, SOĞUKYURT MAHALLESİ, AZITEPE MAHALLESİ, KESTANEDERESİ MAHALLESİ, ÖRNEKKÖY MAHALLESİ, YENİKÖY MAHALLESİ, KURUDERE MAHALLESİ, HORZUMEMBELLİ MAHALLESİ, HORZUMSAZDERE MAHALLESİ, ŞAHYAR MAHALLESİ, GÜRSU MAHALLESİ, ÇAĞLAYAN MAHALLESİ, KAVAKLIDERE MAHALLESİ TR-19 BÖLGESİ, OSMANİYE MAHALLESİ KÖPRÜBAŞI MEVKİİ, AKKEÇİLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, TEPEKÖY MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ, GÜLPINAR MAHALLESİ TARIMSAL SULAMA BÖLGESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKDERE GES KÖK
- 24.12.2022 10:00 12:00 YENİ TÜKETİCİ TESİS DEVREYE ALINMASI ÇAYKÖY, KARAYAHŞİ MAHALLESİ TAMAMI TAHİNCİOĞLU TARIMCILIK, MNS TAVUKÇULUK, ACAR TARIM, KARAYHAŞİ MASKİ İÇME SUYU TRAFOLARI VE BU BÖLGELERDE BULUNAN TARIMSAL SULAMA, TİCARETHANELER
- 24.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BAHÇELİKÖY MAHALLESİ, BELENYAKA MAHALLESİ, ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, DELEMENLER MAHALLESİ, GİRELLİ MAHALLESİ, HACIALİLER MAHALLESİ, ILGIN MAHALLESİ, ILICA MAHALLESİ, KİLLİK MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, SOBRAN MAHALLESİ, ÜZÜMLÜ MAHALLESİ, YENİ MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.12.2022 10:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI AKKEÇİLİ MAHALLESİ, BADINCA MAHALLESİ, BAHADIR MAHALLESİ, BAHÇEDERE MAHALLESİ, BAHÇELİKÖY MAHALLESİ, BAKLACI MAHALLESİ, BARIŞ MAHALLESİ ÇAKIRCAALİ MAHALLESİ, ÇARIKBOZDAĞ MAHALLESİ, ÇEŞNELİ MAHALLESİ, EVRENLİ MAHALLESİ, ERENKÖY MAHALLESİ, HACIBEY MAHALLESİ, ILICA MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ, KOZLUCA MAHALLESİ, KURTULUŞ MAHALLESİ, NARLIDERE MAHALLESİ, OSMANİYE MAHALLESİ, SOBRAN MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.12.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CUMHURİYET MAHALLESİ, MİMAR SİNAN MAHALLESİ, SİTELER MAHALLESİ VE AŞAĞIKOÇAKLAR MAHALLESİ
- 24.12.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI CABERKAMARA, CABERBURHAN, SERİNKÖY, İSMAİLBEY MAHALLELERİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI VE ÖZEL TRAFOLAR
- 24.12.2022 18:00 22:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM VE 2. KISIM BİR KISMI İLE DİKMEN MAKİNE ÖZEL TRAFOSU.
- 25.12.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI YENİ, SUBAŞI, SELVİLİTEPE, SANAYİ SİTESİ, ACARLAR, ALTAY, İSTİKLAL, TURAN, YEDİEYLÜL MAHALLELERİNİN TAMAMI, ATATÜRK, CUMHURİYET, İSTASYONALTI, KURTULUŞ, MUSTAFA KEMAL, ÖZYURT, ŞEHİTLER, YILDIRIM, YİĞİTLER MAHALLELERİNİN BİR KISMI, YILMAZLAR, KURTULUŞ MAHALLELERİNİN TAMAMI, CİVARLARINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI, ÇEPNİDERE, IRLAMAZ, ÇEPNİBEKTAŞ, AŞAĞI BOZKIR, YAYLA, OSMANCIK, ÇATALKÖPRÜ, GÖKGEDİK, KAYRAK, BOZKIR, AYVACIK MAHALLELERİNİN TAMAMI İLE BU MAHALLELERDEKİ ÖZEL TRAFOLAR VE CİVARLARI.
- 25.12.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI HAMZABEYLİ MAHALLESİ DOĞUSUNDAKİ TARIMSAL SULAMA ÖZEL TRAFOLARI, MANDALLI, DERİCİ, CAMBAZLI, KARKIN MAHALLELERİ, RAZOĞLU BÖLGESİ, AKKÖY, MUSACALI, ÇAMPINAR, İZZETTİN, YAKUPLAR, TEMREK, MUSALAR YENİKÖY, SİNİRLİ, İSTASYONALTI TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, SARIBEY VE ÇEVRESİNDEKİ TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, AVŞAR, DERBENT, AKÇAPINAR, YENİKÖY, ÇIKRIKÇI, KURUDERE, İĞNECİ, SİVRİCE, BAKTIRLI, HACIKÖSELİ, KARAOLUK MAHALLELERİ, FABRİKALAR FİDERİNDEN ENERJİ ALAN İŞLETMELER, AGROTEK, BİNTEPELER ZEYTİNCİLİK, ALTUNKAYA TARIM, AHMETLİ GES, H101 GES, EDA OTELCİLİK, GENEL SERACILIK, KIYMET TOPRAK, MUSTAFA-MELEK GÜNAYDIN, ASYANUR ORHAN GES, AKG HAY., BANAY HAY., ÖKM HAY., AKSU GES, BALTALI GES, AKSAKAL TAVUKÇULUK, MUSTAFA ARTAN GES, ÖZBURAK İNŞ., HSC GES, KAVEGE GES, TURGUTLU BİYOGAZ, ERTAN UN, BAGGİ TEKSTİL, ÜSTÜN TOPRAK, ANADOLU ALKOLSÜZ, ÇARŞAMBA GIDA, DURMUŞ AKCAN, HAYAL ÖZKAN ÖZEL TRAFOLARI, AKÇAPINAR TRAFİK SİNYALİZASYON, GSM BAZ İSTASYONLARI, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 25.12.2022 08:00 10:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI DALBAHÇE, ERGENEKON, KÜÇÜK SAN. SİT, FATİH SAN. SİT., 3. KISIM SAN. SİT., TOKİ TR1 VE TR-2, TURGUTLAR, BOZKURT, YİĞİTLER, ÖZYURT, YILDIRIM, ALBAYRAK, İSTASYONALTI MAHALLELERİ, MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ BİR KISMI, TURGUTLU OTOGAR, OTOGAR KAVŞAĞI SİNYALİZASYON, ERGENEKON KAVŞAĞI SİNYALİZASYON, HASAN KÖKTOPÇU, MEHMET BAĞÇECİKLİ, TUR ÇELİK, YÜKSEL TOPRAK, C.P. GIDA, YAVUZ BLOK, GÜNEŞ BLOK, KARTAL BLOK, ASKERALİ TOPRAK, TİGRES, LİDER DÖKÜM, HASİP EMİN, YUSUF YILDIRIM, KAYNESİA OTEL, HANEDAN BOLU MANGAL, MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİSESİ, PEKDEMİR, MASKİ İÇME SUYU, C. B. ÜNİVERSİTESİ, ÖZEL EGE UMUT HASTANESİ, TARİŞ ÖZEL TRAFOLARI, GSM BAZ İSTASYONLARI, BESİ VE TAVUK ÇİFTLİKLERİ VE CİVARLARI.
- 25.12.2022 08:30 16:30 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BALLICA MAHALLESİ TAMAMI İDONYA YAĞ, ATA AY TARIM ÜRÜN GIDA
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI MURADİYE ORT.ÖLÇ.SANAYİ BAGLI FABRİKALAR ESNAF SANATKARLAR SİTESİ SERAL GÜNAYGIN ÖZEL TR--SEG LTD.ŞTİ ÖZEL TR--ŞAHİN DÖKÜM TR-1 ÖZEL--İKON AMBALAJ ÖZEL--BARSAN ÖZEL TR--İSMAİL TUNÇ ÖZEL TR--SELNAZ PLASTİK ÖZEL TR--KLİMASAN ÖZEL TR--BALDIR GERİ DÖNÜŞÜM ÖZEL TR--POLİMAS ÖZEL TR--FORCE AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş ÖZEL TR--HASAN HÜSEYİN GÖRGÜLÜ ÖZEL TR-2-MEBAK MAKİNA ÖZEL--IMPERİAL ÖZEL TR--MAHMUT ERGÜL ÖZEL TR--SAMİ ÖZCAN ÖZEL TR--YENİ AKTUZ KİREÇ ÖZEL TR--ÖRNEK YEDEK PARÇA ÖZEL TR--ÜNLÜ ZİRAAT ALETLERİ ZİRAİ ÜRÜNLER SAN.TİC.A.Ş. ÖZEL--ŞAHİN DÖKÜM TR-3 ÖZEL--AYHAN AMBALAJ PLASTİK ÖZELTR-ŞAHİN DÖKÜM TR-2 ÖZEL
- 25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI GAZİLER,ATATÜRK VE ZAFER MAHALLELERİNE BAĞLI AKHİSAR CADDESİ,600,541,543,604,602,597,610,612,595,614,662,607,609,548,666,674,676,637,720 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI ALANLAR
- 25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ZAFER MAHALLESİNE BAĞLI 645,702,740,728,635,637,738,547,746,748,637,750,649,653,756 SOKAKLAR VE BU SOKAKLARA BAĞLI BÖLGELER
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI 75 YIL, HAFSA SULTAN, LALELİ MAHALLELERİ VE YENİ MAHALLE
- 25.12.2022 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI SELVİLİTEPE MAHALLESİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ 1. KISIM BİR KISMI.
- 25.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI DİNGİLLER ÇAYBAŞI MAHALLESİ
- 25.12.2022 09:00 17:00 YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI EFENDİ MAHALLESİ 267 SOKAK SONU 267/4 SOKAKLAR
- 25.12.2022 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM PARLAYAN TARIM MAK.SAN.LTD. ÖZEL
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KOCAKAĞAN HANAY DAMLARI,İSLAMİYE,KAPAKLI,YELLİCE,DEREİÇİ MAHALLELERİ
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ NİHAT DANIŞMEN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI NİHAT DANIŞMEN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ NAMAZGAH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI NAMAZGAH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ NİHAT DANIŞMEN MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ KURTULUŞ MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜ
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE BAKMI ÇALIŞMASI NAZMİ BOLDAN VE ARK. TR TARIMSAL SULAMA