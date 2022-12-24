24-25 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi
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Gediz elektrik kesintisi listesi! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Aralık günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Aralık Pazar günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi ve Karşıyaka elektrik kesintisi olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında yaşanan elektrik kesintileri hakkında araştırmalar yapılıyor. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri şu şekildedir:
- 24.12.2022 00:00 05:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AKÇAY CADDESİ,AYDIN ASFALTI,101 SOKAK İLE EGE PALAS ARASI,DEV DETERJAN YANI,TCK İZMİR AYDIN OTOYOLU KARABAĞLAR TR8
- 24.12.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,İMARİYE,YEŞİLDERE,KOSOVA,AKARCALI MAHALLELERİ,MOTOR MES. LİSESİ
- 24.12.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GAZİ,ATIFBEY,SEVGİ,YEŞİL,FATİH,IRMAK,GAZİKENT,DOKUZEYLÜL MAHALLELERİ, GAZİEMİR BELEDİYESİ, İZSU T-49 POMPA,GAZİEMİR END. MES. LİSESİ,EGE SERBEST BÖLGE KURUCU,ALTAY SPOR TESİSLERİ, METRO MARKET
- 24.12.2022 09:00 14:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE MALTEPE MAHALLESİNİN BÜYÜK BİR KISMI
- 24.12.2022 09:00 11:30 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ VE CİVARLARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GÖÇBEYLİ MAHALLESİ TARIMSAL SULAMALAR VE CİVARLARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE CUMHURİYET MAH. İSMETPAŞA MAHALLESİ SANAYİ SİTESİ SARIGÜL SİTELERİ İLE ATATÜRK CADDESİ VE CİVARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR
- 24.12.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE KOYUNDERE KEMAL ATATÜRK MAHALLESİ-NENE HATUN CADDESİ-29 EKİM CADDESİ VE CİVARLARI
- 24.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ALAÇATI MAHALLESININ TAMAMINDA, CELAL BAYAR, ILICA, ALTINYUNUS, ÇAKABEY MAHALLELERINDE KISMI KESINTI UYGULANACAKTIR"
- 24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 24.12.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ,24,31,20 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,YAKAKÖY MAHALLELERİ,ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
- 24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,İBŞB. BANLİYÖ DEPO VE ATÖLYELERİ,ÇİĞLİ KOÇTAŞ,8014 SOKAK, EKOL KBB HST.,KSK SPOR TESİSLERİ,ESHOT GARAJI
- 24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,OPERA GAYRİMENKUL AVM,2040/4,2042/1 SOKAKLAR,CENGİZ İNŞAAT CEHAR DUDAYEV BULVARI,MAVİBAHÇE DM
- 24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MAVİŞEHİR MAHALLESİ,2040/2 SOKAK VE CİVARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB MAH. ULUCAK CUMHURIYET MAH. ULUCAK İSTIKLAL MAH. 26 SK. 9075 SK. GAZI BULVARI VE CIVARLARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA OSB
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULUCAK DM, ULUCAK OTOYOL, CEYHAN DAĞHAN ÖZEL TR, AHMET KÜÇÜKBAY ÖZEL TR,ULUCAK GIRIŞI VE CIVARLARI
- 24.12.2022 09:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUNUS EMRE MAHALLESİ,4077-4080-4088-4090-4095-4096-4499-5714/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DEREKÖY MAH. TAMAMI TR-1 C KOLU
- 24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMENLER MAHALLESI OMANLAR SOKAK TR-2
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇILEME MAH. DEĞIRMENDERE MAH. SANCAKLI MAH.
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALABANLI MAHALLESI
- 24.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KUVVETLI MAH.BEYDAĞ CADDESI KISMEN, 2. BEYDAĞ ÇIKMAZI,KARACAOĞLAN,404,410,417,AYDIN,ÇALIŞIR,PALMIYE SOKAKLAR
- 24.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI VE CIVARI L-91
- 24.12.2022 09:00 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURIYET MAH. BARIŞ YAPI SITESI BIRBÖLÜMÜ.HALUK ALPSU BULVARI GÜVEN YAPI SITESI VECIVARI
- 24.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR1 (B KOLU)
- 24.12.2022 10:00 12:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE AHIHIDIR MAHALLESİ-CAMİKEBİR MAHALLESİ ÖZEL TRAFOLU MÜŞTERİLER VE CİVARLAR-
- 24.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE , BOZKÖY AZMAK , YENILIMAN MEV. VE CIVARI , ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII , TRT, HAVA , DENIZ RADAR, İZSU , VODOFONE , TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 24.12.2022 10:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ANBARSEKI KÖYÜ TR-1 A KOLU , ANBARSEKI KÖYÜ BIR KISMI
- 24.12.2022 10:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BELENBAŞI MAHALLESİ,3004,3004/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.12.2022 10:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN
- 24.12.2022 11:00 11:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK,KURUDERE,KARAÇAM MAHALLELERİ,İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ,BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ, TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU,EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İST. ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ, OPET, MUSTAFA ULUDAĞ,FESİH KUŞ,DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ,GENÇ İNŞAAT,KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL,AVEA,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI, JANDARMA,ZİRVEKENT,KORUKENT
- 24.12.2022 12:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ FATİH MAHALLESİ1203,1203/1,1207,1209 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.12.2022 13:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SELÇUK-ULUCAMİ-BARABAROS-ERTUĞRUL MAHALLELERİNİN BİR KISMI
- 24.12.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜVEN,EFELER,İNKILAP,VALİRAHMİBEY MAHALLESİ,MENDERES CADDESİ,ŞİRİNYER MİGROS,297/1-2-3-4313,383,389,391,394,396,464,465,467,453,455,457,459,461,463, 463/2,463/3,473,475,477 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.12.2022 14:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,BUCA TARIM KALKINMA KOOPERATİFİ
- 24.12.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VALİ RAHMİ BEY ,FIRAT MAHALLELERİ,MİGROS,272/3 SOKAK VE CİVARI
- 24.12.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ "ALAÇATI MAHALLESININ TAMAMINDA, CELAL BAYAR, ILICA, ALTINYUNUS, ÇAKABEY MAHALLELERINDE KISMI KESINTI UYGULANACAKTIR"
- 24.12.2022 15:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİRSULTAN,ETİLER,GÜNEY,HİLAL,KOCAKAPI,KONAK,MERSİNLİ,OĞUZLAR,HALKAPINAR,YENİDOĞAN, YENİŞEHİR,MİMAR SİNAN,KAHRAMANLAR MAHALLELERİ, GAZİLER CADDESİ,1137,1138,1195,1420 ÖZEL İZMİR HASTANESİ,TAMTEKS (KARAGÖZOĞLU),BEYKENT ÜNİVERSİTESİ,AKSAN TURİZ.SEY.OTEL A.Ş.,BUSİNES OTEL
- 24.12.2022 16:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 24.12.2022 16:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇIÇEKLI KÖY MAH, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MAH. YAKAKÖY MAH ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CIVARLARI
- 24.12.2022 16:30 18:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇİÇEKLİ KÖY MAHALLESİ,MUSTAFA KEMAL ATATÜRK,YAKAKÖY MAHALLELERİ,ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE CİVARLARI
- 24.12.2022 16:30 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BEŞYOL,SARNIÇ,GÖKÇELER,ÖZBEK,KURUDERE,KARAÇAM MAHALLELERİ, İSTANBUL CADDESİ,KARAÇAM YOLU BATI ANADOLU ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ,BP KAVUKLAR BENZİN İSTASYONU KARAÇAM KÖY GİRİŞİ KARŞISI MANİSA YOLU,YASEMİN TARIM KARAÇAM KÖYÜ,KARAÇAM SU POMPA,ORMAN DEPOLARI KARAÇAM KÖYÜ, TURKCELL İLETİŞİM AŞ. EĞRİDERE BAZ İSTASYONU VE CİVARLARI,SABUNCUBELİ PETROL İSTASYONU,EŞREFTÜRKÖZ,TURKCELL,VODAFONE, AVEA BAZ İST., ÖZHÜRKENT KOPERATİFİ, SABUNCUBELİ TÜNEL GİRİŞ İNŞ. ŞANTİYESİ,OPET, MUSTAFA ULUDAĞ,FESİH KUŞ,DOĞAN KARADENİZ ŞANTİYESİ,GENÇ İNŞAAT,KALYON İNŞAAT,JANDARMA VE CİVARLARI,GÖNÜL ÇİNGİL, AVEA,MUSTAFA ULUDAĞ,GENÇ İNŞAAT MICIR OCAKLARI, JANDARMA,ZİRVEKENT,KORUKENT
- 25.12.2022 01:00 01:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HİLAL,İMARİYE,YEŞİLDERE,KOSOVA,AKARCALI MAHALLELERİ,MOTOR MES. LİSESİ
- 25.12.2022 08:00 16:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İGSAŞ KÖK, MEGA YAĞ KÖK, TOSÇELİK KÖK, KARDEMİR HADDECİLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.ÖZEL TR, SADETTİN KOÇAK ÖZEL TR, İGSAŞ İSTANBUL GÜBRE SAN.A.Ş., MEGA YAĞ-BUNGE GIDA A.Ş. ÖZEL, BOTAŞ ÖZEL TR, HATEK ÇELİK ÖZEL, İSKA LİMAN İŞLETMELERİ ÖZEL TR, TOSYALI ÇELİK A.Ş. ÖZEL, SANAYİ TR-7 (DM-10/15), SANAYİ TR-8(DM-10/7), SANAYİ SİTESİ TR-4, SANAYİ SİTESİ TR-5, SANAYİ, SİTESİ TR-6 (DM-10/14), SANAYİ SİTESİ TR-2, SANAYİ SİTESİ TR-1, SANAYİ SİTESİ TR-3, TUNCAY SABIRLI, ÖZEL TR, SAKA BETON ÖZEL TR, ÖĞÜN METAL ÖZEL TR, TÜRK BAKIR ÖZEL, KABAYER TR VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE APM TERMİNALLERİ LİMAN İŞLETME ÖZEL TR, TSGİ İNŞAAT ÖZEL TR, EGE GÜBRE DM, M-482 KÖK, SCR GAYRİMENKUL ÖZEL TR, SCR KÖK TEİAŞ
- 25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ANT DM SOCAR ÖZEL DM SOCAR ÖZEL TR3 SOCAR ÖZEİ İM
- 25.12.2022 09:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSKELE-KAZIKBAĞLAR-YENİKENT-KURFALLI-TEKKEDERE-SARIDERE-ÇALIBAHÇE-BOZKÖY-EĞRİGÖL-KARAHIDIRLI-CEVAPLI VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE FOÇA İSMETPAŞA MAHALLESİ -MERSİNAKİ CADDESİNİN BİR BÖÜMÜ -247,248,251 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTİKLAL MAHALLESİ - BERKCAN YAPI VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 9 EYLÜL MAHALLESİ - BİNTAŞ MANZARA EVLERİ - 8 CADDE VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE İSTİKLAL MAHALLESİ - CEBECİ AURA SİTESİ - 7124 SOKAK - 3 CADDE- VE CİVARLARI
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI MAH.
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYREKLI MAHALLESI KISMEN TR-3
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ULAMIŞ MAHALLESI OKUL CADDESI , 75 YIL CUMHURIYET CADDESI VE CIVARI L-91
- 25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KARAUKUYU MAHALLESI FATIH CADEDESI ÇAMLICA YOLU,YAZIBAŞI MAHALLESI SIMGE ,BALKAN, PIZZA, BATIBETON KUŞÇU İZMRI CADDELERI NDEKI TRAFOLU ABONELER,KUŞCUBURUN MAH TAMAMI
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CUMHURİYET MAHALLESİ,6718 SOKAK VE CİVARI
- 25.12.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALATÇIK,KÜÇÜK ÇİĞLİ,YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8780/6,8784/1 ,8911,8958,10038 SOKAKLAR VE CİVARI,ÇİĞLİ DEVLET HASTANESİ ,TSE
- 25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜRPINAR MAHALLESİ,METİN ASTEKİN, İBB RADYOLİNK, TURKCELL, RADYOLİNK, E.Ü. RASATHANE, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
- 25.12.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR MAHALLESİ KISMEN,BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KURUMU
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, BALIKLIOVA MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER.
- 25.12.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜLBAHÇE, BALIKLIOVA MAHALLELERININ TAMAMI VE CIVARINDAKI ÖZEL TRAFOLU ABONELER.
- 25.12.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DOĞANCI MAH. MERKEZ SOKAK TR2 (E KOLU)
- 25.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ VIŞNELI,CUMALI,DEREKÖY,YEŞILKÖY MAHALLESI TAMAMI,EGENER RES VE ÖZEL TR ABONLERI
- 25.12.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ OĞLANANASI ATATÜRK MAH.