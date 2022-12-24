24-25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!
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BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 25 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Aralık günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...
İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Aralık Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...
İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:
NO: 34589076
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1101., 1103., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1119., 1120., 1122., 1123., 1124., BAĞLARÇEŞME, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34589110
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022., 1023., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34583674
İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34592023
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1114., 1117., 1118., 1126., 1129. sk bölgelerinde 24/12/2022 11:00:00 - 24/12/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER ilçesinde 2022-12-24 tarihinde Planlanmış kesinti bulunmamaktadır.
NO: 34597508
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34597507
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah GÖK sk / KANARYA mah 1.ARDIÇ KUŞU, 1.CEYLAN, 1.GÖL, 1504. ÇIKMAZ, 2.KEKLİK, 4.DERE, BOZDOĞAN, CENNET KUŞU, FLORYA, MARTI, PAPAĞAN, SAKA KUŞU, SAKSAĞAN, SERÇE, SIĞIRCIK KUŞU, YARASA, ÇAYKUŞU, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 24/12/2022 11:00:00 - 24/12/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34594241
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HÜDAVENDİGAR, MEHMET MURAT, MURADİYE, ORHANİYE, SAFVETİPAŞA, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 34589461
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, MERİH, MORLALE, ORMANLI, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 24/12/2022 09:00:00 - 24/12/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.