Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi yarın ya da cumartesi günü Dünya'ya düşecek. Peki, 23 tonluk roket nereye düşecek? 23 Tonluk roket Türkiye'ye mi düşecek? 23 tonluk roketi kim fırlattı? Türkiye etkilenecek mi? Türkiye etkilenicek mi? Detayları haberimizde...

Çin'den 31 Ekim'de fırlatılan ve uzay istasyonunun oluşturulması için son modül olan Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin 23 ton ağırlığındaki gövdesi Dünya'ya doğru ilerlemeye başladı. 10 katlı bina büyüklüğündeki roketin düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de var. 23 Tonluk roketin nereye düşeceği merak konusu oldu. Peki, 23 tonluk roket nereye düşecek? 23 Tonluk roket Türkiye'ye mi düşecek? 23 tonluk roketi kim fırlattı? Türkiye etkilenecek mi? Detaylar haberimizde...

23 TONLUK ROKET NEREYE DÜŞECEK?

Havacılık ve uzay şirketi Aerospace Corporation, düşüş esnasında roketin bir kısmının yanacağını fakat roket gövdesinin yanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından roketin düşebileceği tahmini lokasyonlarla ilgili bir harita paylaşan şirket, roket parçasının okyanusa veya kırsal bir bölgeye düşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

23 TONLUK ROKET TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK?

ABD merkezli Insider internet sitesinin haberine göre, yaklaşık 10 katlı bir bina büyüklüğünde olan roket gövdesinin Dünya'da nereye düşeceği ise belli değil. Fakat roket gövdesinin düşebileceği ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor.

ÇİN'İ KINADILAR

Uzay endüstrisi liderleri, Çin'i kontrolsüz şekilde Dünya'ya geri dönen ve insan hayatı ile mülkiyetlerini tehlikeye atan roket gövdesi nedeniyle kınadı.

8 DAKİKA SONRA ROKETTEN AYRILDI

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan 31 Ekim'de yapılan açıklamada, Mengtian laboratuvar modülünü taşıyan Uzun Yürüyüş-5B Y4 taşıyıcı roketinin ülkenin güneyindeki Hainan Adası'nda yer alan Wenchang fırlatma alanından yerel saatle 15.37'de fırlatıldığı bildirilmişti. Modülün fırlatmadan 8 dakika sonra taşıyıcı roketten ayrılarak belirlenen yörüngeye girdiği aktarılmıştı. Mengtian modülünün 17,88 metre uzunluğunda ve 23,3 ton fırlatma ağırlığına sahip olduğu kaydedilmişti.