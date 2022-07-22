23 Temmuz Tarihte Bugün ne odu? 23 Temmuz'da ne oldu? 23 Temmuz ne günü? 23 Temmuz'da doğan ünlüler!

23 Temmuz'da doğan ünlüler! 23 Temmuz'da ne oldu? 23 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar, 23 Temmuz'da ölenler ve 23 Temmuz'da doğanlar merak ediliyor. 23 Temmuz yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Temmuz ne günü? 23 Temmuz dünya ne günü? 23 Temmuz'da kim öldü? İşte, 23 Temmuz doğumlu ünlüler haberimizde...

23 TEMMUZ TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

23 Temmuz tarihte bugün yaşanan olaylar kronolojik sıralamayla şu şekildedir:

1784 - Türkiye'nin Erzincan ilinde meydana gelen depremde, 5 bin kişi hayatını kaybetti.

1821 - Mora İsyanı sırasında Monemvasia şehrini ele geçiren Yunanlar, 3.000 Türk'ü katlettiler.

1829 - William Austin Burt, daktilonun ilk hali olan tipografi makinesini icat etti.

1881 - Dünyanın en eski spor federasyonu olan Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Belçika'nın Liège kentinde kuruldu.

1888 - Enternasyonal marşı, ilk kez Fransa'nın Lille kentinde işçiler tarafından söylendi.

1894 - Japon güçleri Seul Kraliyet Sarayı'nı işgal etti ve Kore Kralı'nı tahttan indirdi.

1903 - Ford şirketi, ürettiği ilk arabanın satışını yaptı.

1911 - İstanbul'da, Aksaray Yeşil Tulumba'da çıkan büyük yangında yaklaşık 300 ev hasar gördü.

1911 - Mimar Muzaffer Bey'in eseri olan Hürriyet-i Ebediye Tepesi açıldı.

1919 - Erzurum Kongresi başladı.

1926 - Fox Film Şirketi, film şeridi üzerine ses kaydını mümkün kılan "Movietone" ses sisteminin patentini satın aldı.

1929 - İtalya'da faşist Hükûmet, yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.

1932 - Alman mimar Hermann Jansen'in, Ankara için hazırladığı Jansen planı olarak adlandırılan nazım planı onaylandı.

1939 - Hatay Meclisi'nin, 29 Haziran 1939'da aldığı Türkiye'ye katılma kararının ardından, Fransız Kuvvetleri Hatay Devleti'ni terk etti.

1951 - Paris Antlaşması yürürlüğe girdi.

1952 - Mısır'da Cemal Abdünnasır liderliğindeki Hür Subaylar Hareketi, Kral Faruk'u devirdi ve monarşiye son verdi.

1960 - Türk Edebiyatçılar Birliği olağanüstü toplantı yaptı. Toplantıda; Peyami Safa, Samet Ağaoğlu ve Faruk Nafız Çamlıbel, 27 Mayıs Darbesi'nden önce baskı rejimi taraftarı oldukları gerekçesiyle Birlik'ten çıkarıldı.

1961 - Nikaragua'da Sandinista Milli Özgürlük Cephesi (FSLN) kuruldu.

1963 - Fransa, nükleer denemeleri sınırlandırmak üzere Moskova'da yapılan "Deneme Yasaklama Antlaşması"na katılmayı reddetti.

1967 - Detroit, Michigan'da ABD tarihinin en kanlı ayaklanmalarından biri başladı. Olaylar sona erdiğinde; geride 43 ölü, 342 yaralı ve yaklaşık 1400 yanmış bina kaldı.

1974 - Kıbrıs'ta üç günlük harekatta; 57 şehit, 184 yaralı ve 242 kayıp verildi.

1976 - Sismik-1 araştırma gemisi (Hora), İstinye Tersanesi'nden törenle Ege Denizi'ne açıldı.

1983 - Sri Lanka'daki Budist çoğunluk, yaklaşık 3.000 Tamili katletti. 400.000 civarında Tamil, komşu ülkelere kaçtı. Olay, Sri Lanka tarihine "Kara Temmuz" olarak geçti.

1986 - Prens Andrew ile Sarah Ferguson evlendiler.

1993 - Ağdam, Ermeni ayrılıkçıları tarafından işgal edildi.

1995 - Hale-Bopp kuyruklu yıldızının keşfi.

1996 - Aydın İdare Mahkemesi; Gökova, Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevreye zarar verdiği gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurulması istemini kabul etti.

2000 - Yasemin Dalkılıç, sualtı sporları; limitsiz dalışta 120, limitli değişken ağırlıkla serbest dalışta ise, 100 metre ile iki dünya rekoru kırdı.

2005 - Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinin üç ayrı noktasında patlayan bombalar, 88 kişinin ölümüne yol açtı.

2010 - One Direction grubu kuruldu.

23 TEMMUZ'DA DOĞAN ÜNLÜLER

23 Temmuz'da doğan ünlüler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1649 - XI. Clemens, Papa (ö. 1721)

1821 - August Wilhelm Malm, İsveçli zoolog (ö. 1882)

1854 - Ernest Belfort Bax, İngiliz sosyalist gazeteci ve filozof (ö. 1926)

1856 - Bal Gangadhar Tilak, Hint bilim adamı, hukukçu, matematikçi, düşünür ve milliyetçi önder (ö. 1920)

1870 - Frederick Alexander Macquisten, Britanyalı avukat ve politikacı (ö. 1940)

1878 - Sadri Maksudi Arsal, Türk-Tatar devlet adamı, hukukçu, akademisyen, düşünür ve siyasetçi (ö. 1957)

1882 - Kâzım Karabekir, Türk asker ve siyasetçi (ö. 1948)

1884 - Emil Jannings, Alman sinema oyuncusu (ö. 1950)

1888 - Raymond Chandler, Amerikalı yazar (ö. 1959)

1892 - Haile Selassie, Etiyopya İmparatoru (ö. 1975)

1894 - Alfred Kinsey, Amerikalı biyolog, entomoloji ve zooloji profesörü (ö. 1956)

1897 - Ali Mümtaz Arolat, Türk şair (ö. 1967)

1899 - Gustav Heinemann, Almanya'nın 3. Devlet Başkanı (ö. 1976)

1906 - Vladimir Prelog, Hırvat-İsviçreli kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1998)

1908 - Behçet Kemal Çağlar, Türk şair (ö. 1969)

1920 - Amalia Rodrigues, Portekizli fado şarkıcısı ve aktris (ö. 1999)

1924 - Gazanfer Bilge, Türk güreşçi ve iş adamı (ö. 2008)

1925 - Arif Damar, Türk şair (ö. 2010)

1930 - Roger Hassenforder, Fransız profesyonel bisiklet sporcusu (ö. 2021)

1931 - Jan Troell, İsveçli senarist ve film yapımcısı

1933 - Richard Rogers, İtalyan mimar

1934 - Héctor de Bourgoing, Arjantinli-Fransız eski millî futbolcu (d. 1993)

1942 - Anne Aaserud, Norveçli sanat tarihçisi (ö. 2017)

1943 - Tony Joe White, Amerikalı rock-funk-blues müzisyeni, söz yazarı ve şarkıcı (ö. 2018)

1950 - Namık Korhan, Kıbrıslı Türk diplomat

1951 - Edie McClurg, Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı

1953 - Kazım Akşar, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1953 - Necip Rezak, Malezya'nın altıncı başbakanı

1953 - Ahmet Sezerel, Türk sinema oyuncusu

1956 - Atilla Sertel, Türk gazeteci ve siyasetçi

1957 - Theo van Gogh, Hollandalı film yönetmeni, yapımcısı, senarist, yazar ve gazeteci (ö. 2004)

1959 - Mauro Zuliani, İtalyan atlet

1961 - Martin Gore, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve besteci (Depeche Mode)

1961 - Woody Harrelson, Amerikalı aktör ve Emmy Ödülü sahibi

1964 - Bekir Ilıcalı, Türk iş adamı ve Erzurumspor Başkanı

1964 - Nick Menza, Alman müzisyen ve baterist (ö. 2016)

1965 - Slash, İngiliz gitarist (Guns N' Roses)

1965 - Jörg Stübner, Alman eski profesyonel futbolcu (ö. 2019)

1967 - Philip Seymour Hoffman, Amerikalı oyuncu ve Oscar Ödülü sahibi (ö. 2014)

1968 - Gary Payton, Amerikalı basketbolcu

1969 - Marco Bode, Alman millî futbolcu

1970 - Charisma Carpenter, Amerikalı oyuncu

1971 - Alison Krauss, Amerikalı bluegrass-country şarkıcısı, söz yazarı ve kemancı

1972 - Élber Giovane, Brezilyalı futbolcu

1972 - Élber Giovane, Brezilyalı futbolcu

1972 - Marlon Wayans, Amerikalı oyuncu, yapımcı ve komedyen

1972 - Suat Kılıç, Türk avukat ve siyasetçi

1973 - Monica Lewinsky, Amerikalı kamu görevlisi ve Beyaz Saray'da eski stajyer

1975 - Alessio Tacchinardi, İtalyan eski millî futbolcu

1976 - Jonathan Gallant, Kanadalı gitarist (Billy Talent grubu)

1976 - Öztürk İlmaz, Türk rock müzik şarkıcısı

1976 - Judit Polgár, Macar satranç ustası

1979 - Mehmet Akif Alakurt, Türk aktör

1979 - Sotiris Kiryakos, Yunan futbolcu

1980 - Michelle Williams, Amerikalı gospel ve R&B şarkıcısı, söz yazarı, oyuncu ve dansçı

1981 - Susan Hoecke, Alman oyuncu

1981 - Dmitriy Karpov, Kazak atlet

1982 - Gökhan Ünal, Türk futbolcu

1982 - Ömer Aysan Barış, Türk futbolcu

1982 - Paul Wesley, Amerikalı oyuncu

1983 - Aaron Peirsol, Amerikalı yüzücü

1984 - Walter Gargano, Uruguaylı futbolcu

1984 - Brandon Roy, Amerikalı basketbolcu

1985 - Anna Maria Mühe, Alman aktris

1987 - Serdar Kurtuluş, Türk futbolcu

1987 - Julian Nagelsmann, Alman teknik direktör

1989 - Burcu Kıratlı, Türk oyuncu

1989 - Daniel Radcliffe, İngiliz oyuncu

1992 - Konstantinos Tzortziou, Yunan e-sporcu

1996 - Danielle Bradbery, Amerikalı country müzik şarkıcısı

1996 - Sinan Kurt, Türk asıllı Alman futbolcu

23 TEMMUZ'DA VEFAT EDENLER

23 Temmuz'da vefat edenler kronolojik sırayla şu şekildedir:

1160 - al-Fa'iz, 1154 -1160 döneminde on üçüncü Fâtımî Hâlifesi olmuştur (d. 1149)

1373 - İsveçli Brijit, Katolik bir Aziz, Mistik ve tarikat kurucusu (d. 1303)

1497 - Barbara Fugger, Alman iş insanı ve bankacı (d. 1419)

1596 - Henry Carey, Kral VIII. Henry'nin Mary Boleyn'den olan oğlu (d. 1526)

1645 - I. Mihail, Rus Çarı (d. 1596)

1756 - Erik Brahe, İsveçli soylu kont (d. 1722)

1757 - Domenico Scarlatti, İtalyan besteci (d. 1685)

1802 - María Cayetana de Silva, İspanyol aristokratı ve ressam Francisco de Goya'nın eserlerinin popüler modellerinden biri (d. 1762)

1875 - Isaac Singer, Amerikalı mucit, aktör ve iş adamı (d. 1811)

1885 - Ulysses S. Grant, ABD'nin 18. Başkanı (d. 1822)

1916 - William Ramsay, İskoç kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

1926 - Viktor Vasnetsov, Rus ressam (d. 1848)

1932 - Alberto Santos-Dumont, Brezilyalı havacı (d. 1873)

1941 - Kamil Akdik, Türk hattat (d. 1861)

1942 - Nikola Vaptsarov, Bulgar şair (d. 1909)

1942 - Valdemar Poulsen, Danimarkalı mühendis ve mucit (d. 1869)

1944 - Eduard Wagner, II. Dünya Savaşı'nda olarak görev yapan Nazi Almanyası ordusu generali (d. 1894)

1944 - Hans von Sponeck, Alman general, jimnastikçi ve futbol oyuncusu (d. 1888)

1948 - D.W. Griffith, Amerikalı film yönetmeni (d. 1875)

1951 - Philippe Pétain, Fransız mareşal ve Vichy Fransası'nın Başkanı (d. 1856)

1951 - Robert Joseph Flaherty, Amerikalı film yönetmeni ve yapımcı (d. 1884)

1955 - Cordell Hull, Tennesseeli Amerikalı politikacı (d. 1871)

1966 - Montgomery Clift, Amerikalı aktör (d. 1920)

1967 - Ahmet Kutsi Tecer, Türk şair, yazar ve eğitimci (d. 1901)

1968 - Henry Hallett Dale, İngiliz farmakolog ve fizyolog (d. 1875)

1971 - Van Heflin, Amerikalı aktör (d. 1910)

1972 - Suat Derviş, Türk gazeteci ve yazar (d. 1903)

1973 - Eddie Rickenbacker, I. Dünya Savaşı'nda As pilot olarak Onur madalyası almış Amerikalı (d. 1890)

1976 - Mehmet Ertuğruloğlu, Kıbrıslı Türk siyasetçi ve diplomat

1979 - Joseph Kessel, Fransız yazar ve gazeteci (d. 1898)

1981 - Ivan Eklind, İsveçli futbol hakemi (d. 1905)

1983 - Georges Auric, Fransız besteci (d. 1899)

1989 - Cevat Dereli, Türk ressam (d. 1900)

1989 - Donald Barthelme, Amerikalı kısa öykü ve roman yazarı (d. 1931)

1991 - Ertan Anapa, Türk besteci ve şarkıcı (d. 1939)

1996 - Aliki Vuyuklaki, Yunan aktris (d. 1934)

1997 - Chuhei Nambu, Japon atlet (d. 1904)

1999 - II. Hasan, Fas Kralı (d. 1929)

2000 - Cenk Koray, Türk yazar ve gazeteci (d. 1944)

2003 - Sinan Erdem, Türk voleybolcu ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı (d. 1927)

2004 - Serge Reggiani, İtalyan-Fransız oyuncu ve şarkıcı (d. 1922)

2007 - Ernst Otto Fischer, Alman kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1918)

2007 - Zahir Şah, Afganistan Şahı (d. 1914)

2007 - Ziya Demirel, Türk tiyatro sanatçısı ve yönetmen (d. 1919)

2008 - Fethi Naci, Türk yazar ve eleştirmen (d. 1927)

2011 - Amy Winehouse, İngiliz şarkıcı ve besteci (d. 1983)

2012 - Sally Ride, Amerikalı astronot ve astrofizikçi (d. 1951)

2013 - Rona Anderson, İskoç oyuncu (d. 1926)

2013 - Djalma Santos, Brezilyalı futbolcu (d. 1929)

2014 - Dora Bryan, İngiliz oyuncu (d. 1923)

2016 - Hüseyin Altın, Türk şarkıcı ve besteci (d. 1958)

2016 - Thorbjörn Fälldin, İsveçli politikacı (d. 1926)

2017 - Elliott Castro, Porto Rikolu spor yorumcusu, spor tarihçisi ve yazar (d. 1949)

2017 - John Kundla, Amerikalı eski NBA ve üniversite basketbol takımı antrenörü (d. 1916)

2017 - Mehmet Nuri Nas, Türk Ziraat Mühendisi ve akademisyen (d. 1969)

2017 - Bob DeMoss, Eski Amerikan futbolcusu ve çalıştırıcısı (d. 1927)

2017 - Flo Steinberg, Amerikalı çizgi romancı ve yayımcı (d. 1939)

2018 - Maryon Pittman Allen, Amerikalı gazeteci, yazar ve siyasetçi (d. 1925)

2018 - Oksana Şaçko, Ukraynalı sanatçı ve aktivist (d. 1987)

2018 - Giuseppe Tonutti, İtalyan siyasetçi (d. 1925)

2019 - Prince Ferdinand von Bismarck, Alman avukat, iş adamı ve soylu (d. 1930)

2019 - Gabe Khouth, Kanadalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1972)

2019 - Danica McGuigan, İrlandalı aktris (d. 1986)

2019 - Lois Wille, Amerikalı gazeteci, editör ve köşe yazarı (d. 1931)

2020 - Lamine Bechichi, Cezayirli siyasetçi (d. 1927)

2020 - Hassan Brijany, İsveçli aktör (d. 1961)

2020 - Leida Rammo, Eston aktris ve tiyatro yönetmeni (d. 1924)

2020 - Tamilla Sait kızı Rüstemova-Krastınş, Azeri kökenli Sovyet ve Rus oyuncusu ve piyanist (d. 1936)

2020 - Jacqueline Scott, Amerikalı aktris (d. 1931)

2020 - Stuart Wheeler, İngiliz finansçı, iş adamı, siyasetçi, aktivist ve hukukçu (d. 1935)

2021 - Steven Weinberg, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1933)

2021 - Toshihide Maskawa, Japon Kuramsal fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1940)