23 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU l Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
23 Temmuz Salı günü, Merkez Bankası faiz kararı öncesi güncel altın fiyatları merak ediliyor. Vatandaşlar ve yatırımcılar güncel altın fiyatlarını merak ediyorlar. Peki, 23 Temmuzda gram altın ne kadar? Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
Bugün, 23 Temmuz Salı günü altın fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanması sebebiyle önem kazanıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde piyasaların odak noktası güncel altın rakamları oldu. Vatandaşlar güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte, yeni altın fiyatları…
23 TEMMUZ GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.535,55
Satış 2.535,91
23 TEMMUZ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.165,00
Satış 4.227,00
23 TEMMUZ YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 8.358,00
Satış 8.450,00
23 TEMMUZ TAM ALTIN NE KADAR?
Alış 16.464,45
Satış 16.794,14
23 TEMMUZ CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.676,00
Satış 16.886,00