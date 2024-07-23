23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru!

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Serbest piyasada 32,9280 liradan alınan dolar, 32,9300 liradan satılıyor. 35,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8590 lira olarak belirlendi. 23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

32,9280 liradan alınan dolar, 32,9300 liradan satılıyor.

EURO KAÇ TL?

35,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8590 lira olarak belirlendi.

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin 42.55 TL'den işlem görüyor.

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