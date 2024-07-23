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23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru!

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Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 23 Temmuz 2024 tarihinde dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç TL olduğu merak konusu. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Serbest piyasada 32,9280 liradan alınan dolar, 32,9300 liradan satılıyor. 35,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8590 lira olarak belirlendi. 23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar?

DOLAR KAÇ TL?

32,9280 liradan alınan dolar, 32,9300 liradan satılıyor.

23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru!

EURO KAÇ TL?

35,8570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,8590 lira olarak belirlendi.

23 Temmuz DOLAR KAÇ TL? 1 dolar ne kadar? Euro, sterlin ne kadar? Canlı döviz kuru!

STERLİN KAÇ TL?

Sterlin 42.55 TL'den işlem görüyor.

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Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sterlin Döviz Gündem Finans Ekonomi Haberler

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