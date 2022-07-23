23 Temmuz 2022 Tv8 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
- Güncelleme:
- Güncelleme:
23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Doya Doya Moda
02:30 Canım Annem
03:15 Bilginiz Olsun
04:00 8x8
05:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
09:30 Süper 1 Takım
09:45 Bir Yemek Olsam
10:30 Gazete Magazin
13:00 Masterchef Türkiye 2022
15:15 Canım Annem
17:30 Masterchef Türkiye 2022
20:00 Masterchef Türkiye 2022
InterSinema.com / TV