23 Temmuz 2022 TRT spor Yayın Akışı 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Transfer Günlüğü 01:00 Spor Artı 02:00 2021 - 2022 Sezonu Derleme 03:15 İsveç - Belçika 05:00 Spor Artı 06:00 Transfer Günlüğü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu Futbol Karş. M. Ba 08:40 2021 - 2022 Sezonu Derleme 09:00 Orhan Ayhan'la 09:30 FIFA Magazin 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Takvimi 11:00 Yüz Yüze Futbol 12:30 2021 - 2022 Sezonu Derleme 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Takvimi 14:00 Spor Stüdyosu 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Spor Bülteni 17:00 Gündem Futbol Transfer 19:00 Spor Bülteni 20:00 Aktüel Futbol Transfer 21:55 Uefa Kadınlar Euro 2022 Çeyrek Final Futbol Karş.fransa - Ho InterSinema.com / TV Futbol Trt TV Haberler

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