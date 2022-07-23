23 Temmuz 2022 Kanal d Yayın Akışı 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var? Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:00 Çember: Kalpsiz 02:45 Kanlı Kaçış 04:00 Magazin D Yaz 04:45 Bodrum Masalı 07:00 Küçük Ağa 09:45 Magazin D Cumartesi 13:00 Yeniden Başlamak 15:00 Çok Güzel Hareketler 2 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Şarkılar Bizi Söyler InterSinema.com / TV TV Haberler

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