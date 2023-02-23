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23 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı

23 Şubat 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Spor Artı

01:00 İspanya La Liga Özetler

01:30 İtalya Seri A Özetler

02:00 Gündem Futbol

03:00 İskoçya Premiership Özetler

03:20 Hollanda Eredivisie Özetler

03:40 Portekiz Süper Lig Özetler

04:00 Spor Artı

05:00 İspanya La Liga Özetler

05:30 İtalya Seri A Özetler

06:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İtalya Seri A Özetler

09:45 Hollanda Eredivisie Goller

10:00 Spor Bülteni

10:50 Avrupa'dan Futbol

11:00 Spor Manşet

12:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona

13:50 Hollanda Eredivisie Goller

14:00 TBMM-TV

18:00 Spor Merkezi

19:00 İtalya Seri A Özetler

19:30 Belçika Pro Lig Özetler

19:50 Hollanda Eredivisie Goller

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

22:00 Spor Bülteni

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

La Liga İspanya Spor Trt TV Haberler

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