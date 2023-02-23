23 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 23 Şubat 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Artı 01:00 İspanya La Liga Özetler 01:30 İtalya Seri A Özetler 02:00 Gündem Futbol 03:00 İskoçya Premiership Özetler 03:20 Hollanda Eredivisie Özetler 03:40 Portekiz Süper Lig Özetler 04:00 Spor Artı 05:00 İspanya La Liga Özetler 05:30 İtalya Seri A Özetler 06:00 İleri Üçlü 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:55 Spor Takvimi 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 İtalya Seri A Özetler 09:45 Hollanda Eredivisie Goller 10:00 Spor Bülteni 10:50 Avrupa'dan Futbol 11:00 Spor Manşet 12:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona 13:50 Hollanda Eredivisie Goller 14:00 TBMM-TV 18:00 Spor Merkezi 19:00 İtalya Seri A Özetler 19:30 Belçika Pro Lig Özetler 19:50 Hollanda Eredivisie Goller 20:00 Spor Akşamı 21:00 Futbol Aklı 22:00 Spor Bülteni 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV La Liga İspanya Spor Trt TV Haberler

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