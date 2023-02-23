23 Şubat 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Şubat 2023 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Artı
01:00 İspanya La Liga Özetler
01:30 İtalya Seri A Özetler
02:00 Gündem Futbol
03:00 İskoçya Premiership Özetler
03:20 Hollanda Eredivisie Özetler
03:40 Portekiz Süper Lig Özetler
04:00 Spor Artı
05:00 İspanya La Liga Özetler
05:30 İtalya Seri A Özetler
06:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İtalya Seri A Özetler
09:45 Hollanda Eredivisie Goller
10:00 Spor Bülteni
10:50 Avrupa'dan Futbol
11:00 Spor Manşet
12:00 2023 Snowboard Serbest Stil ve Serbest Kayak Dünya Şampiyona
13:50 Hollanda Eredivisie Goller
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
19:00 İtalya Seri A Özetler
19:30 Belçika Pro Lig Özetler
19:50 Hollanda Eredivisie Goller
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
22:00 Spor Bülteni
23:00 Aktüel Futbol