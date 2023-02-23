23 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 23 Şubat 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Maç Saati 01:45 Süper Lig Haftanın Golleri 02:00 Kasımpaşa - Ankaragücü 03:45 Süper Lig Haftanın Golleri 04:00 B. Giresunspor - İstanbulspor 05:45 Süper Lig Haftanın Golleri 06:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor 07:45 Trabzonspor - A. Konyaspor 09:45 Fenerbahçe - Konyaspor 10:15 Beşiktaş - Antalyaspor 11:00 beIN Manşet 12:30 Galatasaray - İstanbulspor 13:45 Süper Lig Haftanın Golleri 14:00 Kasımpaşa - Ankaragücü 15:45 Süper Lig Haftanın Golleri 16:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor 17:45 Süper Lig Haftanın Golleri 18:00 Galatasaray - Beşiktaş 19:45 Beşiktaş - Antalyaspor 20:30 Fenerbahçe - Konyaspor 21:00 Muhabir Masası 22:30 Beinspired 23:30 İstatistik Bankası Kaynak: InterSinema.com / TV Fenerbahçe Kasımpaşa beIN TV Haberler

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