23 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Şubat 2023 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 Kasımpaşa - Ankaragücü
03:45 Süper Lig Haftanın Golleri
04:00 B. Giresunspor - İstanbulspor
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
07:45 Trabzonspor - A. Konyaspor
09:45 Fenerbahçe - Konyaspor
10:15 Beşiktaş - Antalyaspor
11:00 beIN Manşet
12:30 Galatasaray - İstanbulspor
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Kasımpaşa - Ankaragücü
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Fenerbahçe - DG Sivasspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Galatasaray - Beşiktaş
19:45 Beşiktaş - Antalyaspor
20:30 Fenerbahçe - Konyaspor
21:00 Muhabir Masası
22:30 Beinspired
23:30 İstatistik Bankası