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ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?

ATV CANLI YAYIN İZLE || 23 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
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Esra Erol'un popüler programı 23 Ocak'ta ATV'de canlı yayınlandı. Son bölümde yaşananlar izleyicilerin merak konusu oldu. Canlı yayını izlemek isteyenler için link aşağıda yer alıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? İşte detaylar!

Esra Erol'da programını canlı izlemek isteyen izleyiciler, ATV'nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından programa kolaylıkla erişim sağlayabilir. ATV canlı yayın izleme linki, izleyicilere anlık olarak programı takip etme imkânı sunuyor. Bugün de programda çok konuşulan olayların çözülmesi bekleniyor. Programda sıkça gündeme gelen Fatih Aydın ailesi konusu, 23 Ocak tarihli bölümde yine ele alınıyor. Peki, Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Detaylar haberimizde...

ESRA EROL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahin Bey 3 çocuğunu da evde bırakıp İsmail Dursun'a kaçan 16 yıllık eşi Kehriban Işık'ı aramak için stüdyoya geldi. Şahin Bey Kehbriban Hanımla iletişime geçemediğini telefonunu İsmail'in aldığını aradığında telefonu İsmail'in açtığını söyledi. Eşim isteyerek kaçmış ama şuan isteyerek orada durmuyor dedi. Kehriban Hanımın annesine "ben buradan nasıl çıkayım buradan kaçarsam İsmail beni öldürür boşu boşuna yuvamı yıktım" dediği söylendi. Kehriban Hanımın yanında 500 Bin TL değerinde para götürdüğü belirtildi. Şahin Bey eşini sevdiğini, geri dönmesini istediğini söyleyerek eşine dön çağrısında bulundu. Çocuklarının geleceğini düşündüğü için eşini affettiğini söyledi.

23 Ocak ATV Canlı Yayın: Esra Erol'da Son Bölümde Neler Oldu?

Mine Hanım hem yuvamdan hem paramdan oldum diyerek Burak Şamil Akkılıç tarafından kandırıldığını iddia etti. Evliyken Burak Bey ile konuşmaya başladığını söyleyen Mine Hanım Burak Bey'den evlilik teklifi ettiğini de söyledi. Mine Hanım daha sonra eşinden boşanmak istediğini söylediğini ve boşandıklarını belirtti. Burak Bey karşıma çıkmasa da ben boşanacaktım dedi. Mine Hanım eşimden ilgi alaka sevgi görmüyordum Burak Bey'in bana olan ilgili hoşa gitti ve etkilendim dedi.

23 Ocak ATV Canlı Yayın: Esra Erol'da Son Bölümde Neler Oldu?

Neval Hanım eşi tarafından aldatıldığını 15 Ocak'ta öğrendiğini söyledi. Aldatıldığı kişinin Rabia Göven olduğunu Rabia Hanım ile mesajlaşmaları yakaladığını ve yıkıldığını anlattı. 2 yaşında çocukları olduğu Neval Hanım 4 aydır bir hastalıkla da mücadele verdiği belirtildi. Neval Hanım anjiyo olduğu gün operasyondan çıktığım an benim yanıma gelip ben senden boşanmak istiyorum dedi diyerek Yusuf Bey'in vicdansızlığından bahsetti. Neval Hanım da Yusuf Bey ile boşanmak istediğini söyledi ve Esra Erol'dan konuyla ilgili yardım istedi.

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