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ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç 23 Ocak Perşembe?

ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç 23 Ocak Perşembe?
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Antalya'dameydana gelen deprem, vatandaşlarda paniğe yol açtı. "Deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü ve merkeziyle ilgili detaylar netleşti. ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, depremin büyüklüğü kaç 23 Ocak Perşembe?

Antalya'daki deprem, özellikle sahil şeridindeki ilçelerde hissedildi. "Deprem nerede oldu?" ve "Depremin büyüklüğü kaç?" gibi sorulara cevap arayan vatandaşlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Depremin, çevre illerde de hissedildiği bildirildi ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi? Kandilli Rasathanesi? ve Deprem? Araştırma Enstitüsü, Antalya Kaş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

23 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; saat 22.01'de merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 22.59'da gerçekleşti.

Deprem bölgede panik yarattı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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