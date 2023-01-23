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23 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

23 Ocak 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 İskoçya Premiership Özetler

02:15 Milan - Inter

02:30 İleri Üçlü

04:30 Spor Artı

05:30 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:30 İskoçya Premiership Özetler

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

08:55 Spor Takvimi

09:00 Milan - Inter

09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:20 Orhan Ayhan'la

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:25 Erzurumspor F.K. - Göztepe A.Ş.

15:30 Spor Bülteni

15:55 Gençlerbirliği - Dyorex Boluspor

18:00 Spor Haftasonu

18:55 Altay - Pendikspor

21:00 Stadyum

23:30 Teknik Analiz

Kaynak: InterSinema.com / TV

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