23 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Ocak 2023 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 İskoçya Premiership Özetler
02:15 Milan - Inter
02:30 İleri Üçlü
04:30 Spor Artı
05:30 Stadyum
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:30 İskoçya Premiership Özetler
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Milan - Inter
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:20 Orhan Ayhan'la
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Erzurumspor F.K. - Göztepe A.Ş.
15:30 Spor Bülteni
15:55 Gençlerbirliği - Dyorex Boluspor
18:00 Spor Haftasonu
18:55 Altay - Pendikspor
21:00 Stadyum
23:30 Teknik Analiz