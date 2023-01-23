23 Ocak 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Ocak 2023 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:30 Tenis: Avustralya Açık
02:30 Biatlon Dünya Kupası
03:00 Tenis: Avustralya Açık
05:00 Tenis: Avustralya Açık
07:00 Tenis: Avustralya Açık
16:00 Eurosport Tennis Cube
16:15 Alp Disiplini Dünya Kupası
17:25 Buz Hokeyi
20:05 Kayakla Atlama
20:35 Bisiklet: Tour Down Under
21:25 Zwift Academy
21:55 Snooker: World Grand Prix