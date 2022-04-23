23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı

YURT - TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.

Şenkaya'da 23 Nisan coşkusu

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şenkaya'da büyük coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar sabah saat 09.45'de İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural tarafından Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Kutlama programı Hükümet Meydanında devam etti. Burada çeşitli etkinliklerle öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını büyük coşku ve heyecanla gösterilerini sunarak kutladırlar. Günün anlam ve önemini belirtir konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Vural yaptı. Programda şiirler okundu halaylar çekildi ve öğrenciler çeşitli gösterilerini sundu.

Öğrenciler tarafından Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır ve İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bedir'e öğrenciler tarafından bayrak verildi. Okullar arası günün anlam ve önemi ile ilgili düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ile sona erdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da coşkuyla kutlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi törenlerin ardından sahil dolgu alanında amfi tiyatro sahnesinde etkinlikler düzenlendi.

TBMM'nin 102. Kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da bir dizi etkinlikler ile kutlandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gerçekleşen etkinlikler, Tarihi Tekirdağ Valilik binası önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un günün anlam ve önemine dair yayınladığı mesajı okundu. Şentop'un mesajında ; "Meclisimizin kuruluş düsturu olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalarak milletin emanetine sahip çıkmayı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Şentop'un mesajının okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kurumların çelenkleri sunuldu. Tarihi Valilik önünde gerçekleştirilen törenin ardından sahil dolgu alanda bulunan amfi tiyatroda okulların hazırladıkları gösteriler sunuldu.

Gazi Meclis'in kuruluşu canlandırıldı

Amfi Tiyatroda Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu Süleymanpaşa 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı gösteri ile canlandırıldı. Gösteri izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, etkinlik alanı sergilenen halk oyunları ile renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonda Mersin, Aydın ve Tekirdağ yöresine ait halk oyunları sahnelenirken; kardeş ülkeler Kosova ve Montenegro (Karadağ) yöresine ait halk oyunları da izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Amfi tiyatroda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdür Ersan Ulusan; " Milli birlik ve beraberlik duygusuyla güçlenen milli irademizin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. Yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutluyor, bugünü bayram olarak kutlayan çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.23 Nisan 1920 tarihi milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözünü şiar edinen ecdadımızın milli birlik ve beraberlikten ödün vermeden vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler verdiği bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma adına milli iradeyi hakim kılmış TBMM meydana getirdiği ve yeni bir devletin temelinin atıldığı tarihtir. " dedi.

Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

MUŞ - Muş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, coşkuyla kutlandı.

Türk Telekom İlkokulu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Muş Valisi İlker Gündüzöz, dünyada resmi bayram olarak kutlanan tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğunu kaydederek, "İftihar edeceğimiz bir gün. Bugünün aynı zamanda egemenlikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla aynı günde olması da aslında manidar. Sevgili çocuklar bizler anne babalar olarak sizler için yaşıyoruz. Tüm gayemiz sizlere iyi bir gelecek vermek. Sizlerin ahlaklı, vatana millete faydalı ve iyi eğitimli insanlar olarak hayata hazırlanması. Bizim en büyük sevgimiz sizlere. Sizleri çok seviyoruz. Onun için bu sevginin de karşılıksız olduğunu biliyoruz. Sizlerden isteğimiz çocukluğunuzu yaşayın. Arkadaşlarınızla oyunlar oynayın. Ama aynı zamanda derslerinize çalışın. Sorumluluklarınızı yerine getirin. Anne ve babanızın sözlerini dinleyin. Bu vatana hayırlı birer evlat olun" dedi.

Cumhuriyetin özünde çocuk sevgisinin olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, "Bu Cumhuriyetin özünde çocuk sevgisi var. Bu sevgiye layık olan çocuklarımızı mutlu etmek için Cumhuriyet olarak, devlet yönetimi olarak çalışıyoruz. Bakın dünyada en fazla çocuk nüfusuna sahip ülkelerden biriyiz. Nüfusumuzun önemli bir bölümü çocuk. Çocuklarımıza iyi bir gelecek ortaya koymak için kütüphaneler, müzeler, okullar, spor tesisleri gibi pek çok yatırımı geliştirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Muş'ta bu gayret içerisindeyiz. Sınıflarımız ideal düzeyde. Bu Cumhuriyet ve anne babalar sizden çok şey bekliyor. Onun için çocuklar annenizin babanızın sözlerini dinleyin. İnşallah her gününüz böyle bayram sevinciyle geçsin" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın kısa bir konuşma yaptığı program, çocuklar tarafından şarkılar söylenmesi, şiirlerin okunması ve daha önce düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yavuzeli'nde 23 Nisan coşkusu

GAZİANTEP - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ege Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi İmam Hatip Ortaokulu'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programın ikinci bölümü Yavuz Şehit İbrahim Solak İlkokulu'nda devam etti.

Programda, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma Şehit İbrahim İlkokulu öğrencilerinden Ayça Türkoğlu tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından 23 Nisan ile ilgili öğretmen ve öğrencilerin gösterileri sergilendi. Daha sonrasında ise resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programın sonunda ise Şehit İbrahim Solak İlkokulu'ndan ilçe kaymakamlık binasına kadar "Şenlik Yürüyüşü" yapıldı. Şenlik Yürüyüşüne yol güzergahında bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla destek verdi.

23 Nisan Ağrı'da büyük coşkuyla kutlandı

AĞRI - Ağrı'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan kutlama programı, Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program,

anaokulu ve ilkokul öğrencileri tarafından okunan şiirler ve yapılan gösterilerle devam etti. Kutlama programı Valilik öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarındadereceye giren öğrencilere ödül takdiminin ardından sona erdi.

Programın ardından, Kültür ve Kongre Merkezinde kurulan 23 Nisan konulu resim sergisini ziyaret eden protokol üyeleri, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kutlama programına Vali Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Yaşar Aydın,Belediye Başkanı Savcı Sayan,Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Mehdi Can,Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Bingöl'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

BİNGÖL - Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde spor salonunda düzenlenen programla kutlandı. Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Haluk Çakan, kurum amirleri, öğretmenler ile aileler ve çocuklar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle günün anlam ve önemine binaen konuşmayı TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şahin Gazioğlu yaptı.

Programda öğrenciler yumurta taşıma, halat çekme ve çuval oyunlarında kıyasıya yarıştı. Son olarak, resim, şiir ve müzik alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.