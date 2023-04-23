'23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' Google Doodle oldu! 23 Nisan 2023 Google doodle nedir? 23 Nisan Google Doodle görüntüsü nedir?

Google, 23 Nisan tarihine özel Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile dikkatleri çekti. Google görüntüsü sonrasında kullanıcılar tarafından 23 Nisan Doodle nedir araştırıldı. Peki, 23 Nisan 2023 Google doodle nedir? 23 Nisan Google Doodle görüntüsü nedir? İşte detaylar...

Önemli gün ve olayları Doodle yapma geleneğini sürdüren Google, 23 Nisan tarihine özel Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Doodle ile dikkatleri çekti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Savaşı Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal bayramdır. Peki, 23 Nisan 2023 Google doodle nedir? 23 Nisan Google Doodle görüntüsü nedir? Detaylar haberimizde...

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramıdır. Türkiye'de 1921'" den itibaren "23 Nisan Milli Bayramı adıyla kutlanmaya başlandı. Kanunî adı "Çocuk Bayramı" olmasa da çocuklara neşeli bir gün geçirtme ve Himaye-i Etfal Cemiyeti'ne gelir yaratma amacıyla 1927'den itibaren çocuk bayramı olarak kutlandı. Bayramın adı 1935'te Hakimiyet-i Milliye Bayramı, 1981 yılında "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" oldu.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatması ile bu bayram uluslararası düzeye taşındı.

Devrin cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında başlattığı, 23 Nisanda çocukları makamına kabul edip onlarla sohbet etme adeti bu bayramın bir parçası olarak yaygınlaşıp gelenekselleşmiş; devlet adamlarının makam koltuklarına çocukları oturtma geleneği 2013 yılına kadar devam etmiştir.