23 Nisan tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okulların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan tatili kaç gün? 2023 Okullar ne zaman açılıyor? 24 Nisan okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

Ramazan bayramının 23 Nisan'a denk gelmesinin ardından okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Okulların ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan tatili kaç gün? 2023 Okullar ne zaman açılıyor? 24 Nisan okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okullar 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile girdi. Cuma günü okullarda eğitim devam etmesinin ardından ara tatil başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.