23 Nisan tatili kaç gün? 2023 Okullar ne zaman açılıyor? 24 Nisan okul var mı, yok mu?
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23 Nisan tatilinin kaç gün süreceği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından okulların ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan tatili kaç gün? 2023 Okullar ne zaman açılıyor? 24 Nisan okul var mı, yok mu? İşte detaylar...
Ramazan bayramının 23 Nisan'a denk gelmesinin ardından okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Okulların ne zaman açılacağı kullanıcılar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 23 Nisan tatili kaç gün? 2023 Okullar ne zaman açılıyor? 24 Nisan okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...
2023 YILI RESMİ TATİL VE BAYRAM TARİHLERİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
Okullar 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile girdi. Cuma günü okullarda eğitim devam etmesinin ardından ara tatil başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.