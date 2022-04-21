Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla anılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi? Cuma günü okullar tatil mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

22 Nisan 2022 Cuma gününe gelmektedir. 22 Nisan resmi tatil değildir ve yarım gün tatil de olmayacaktır. 23 Nisan ise Cumartesi gününe gelmektedir ve resmi tatildir.

RESMİ TATİLLER 2022

• Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022

• Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

• Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

• Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022

• Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

• Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

• Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

• Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

• Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

• Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

• Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

• Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

• Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

• Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022

• Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

• Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

• Cumhuriyet bayramı, Cumartesi, 29 Ekim 2022

• Yılbaşı gecesi

• Cumartesi, 31 Aralık 2022

Haberler.com - Gündem