23 NİSAN ŞİİRLERİ VE RESİMLİ MESAJLARI: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sözleri neler? 23 Nisan kısa ve anlamlı şiirler!
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle kullanıcılar tarafından 23 Nisan kutlama mesajları ve şiirleri araştırılmaktadır. En kısa ve duygusal 23 Nisan mesajları merak konusu oldu. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri ve mesajları!
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Savaşı Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajları ve şiirleri araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından 23 Nisan şiirleri! En anlamlı 23 Nisan mesajları! En duygusal ve kısa 23 Nisan mesajları! araştırılmaktadır. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları!
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI!
- "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
- "Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
- Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
- Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
-Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
- "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."
- Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
- Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.
- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ŞİİRLERİ
23 NİSAN ŞİİRİ
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
Hepimizde Nese Heycan
Atamizdan Hediye 23 Nisan
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
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Dünya Cocuklari Bize Geliyor
insanlar Bir Birlerini Taniyor
Bu Gün Neseli Ne Güzel Oluyor
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
-
23 Nisan Cocuklara Hediye
Neselensinler Oynasinlar Diye
23 Nisan Kutlu Olsun Hepimize
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
SEN TÜRKİYESİN ÇOCUK... 23 NİSAN ANISINA
Şimdi çocuk olmak vardı
Varsın olmasındı kırmızı bisikletim
Kırmızı ayakkabılarım, ponponlu terliklerim
Paylaşıp dondurmamı, simidimi
Çocuk çocuk gülüp ağlayabilseydim
Saç örgülerimdeki kurdelem
Varsın kalsındı takıldığı dalda
Ve umutlarım
Uçurtmamın rengârenk kuyruğunda
Yine o eski ben olabilseydim…
Haberim olmasaydı
Bölücülükten, fitneden fesattan
Oynanan her türlü kirli oyundan
Ergen olduğumda tek derdim
Sivilcelerimden olsaydı
Böylesine kan ağlamasaydı vatan…
Çok üzgünüm çocuk
Atamızın emanetlerini
Yıkadılar kan ve gözyaşıyla
Ne yazık! Sahip çıkamadık vatana
Uygar, aydınlık bir ülke bırakamadık sana…
Yine de çok geç kalmış sayılmayız çocuk
Her karanlık gecenin bir sabahı var
Hadi gel…
Uyandır beni daldığım derin uykudan
Senin çocuk saflığını
Arı, duru yüreğindeki çıkarsız sevgini
Yıldız yıldız serpeceğim
Tüm kötülüklerin üzerine
Kardeşlik, barış ve umut türküsü olacak sesin
Sen huzur, sen güven, sen yarınlarısın ülkenin
Ne fark eder
Dilin, dinin, ırkın, rengin, etnik kökenin
Bu ülkede yaşıyorsan bu ülke senin
Sakın unutma çocuk!
Sen Türkiyesin..
23 NİSAN
23 Nisan
Atam senden armağan
23 Nisan
Çocukların bayramı o an
23 Nisan
Yaşıyoruz çoşkuyu
23 Nisan
Kaldırıyor kaygıyı
23 Nisan
Sevinç ve mutluluk
23 Nisan
İnsanlık için bir umut
23 Nisan
Gurur dolu çocuklar
23 Nisan
Gelecekte onlar var
23 NİSAN
Dünyada ilk çocuk bayramı
Türkler kutlar, yirmi üç nisan
Atamın bize armağanı
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Çocuk deyip geçme onları
Yarının kocaman gençleri
Sevinip coşsun gönülleri
Kutlu olsun yirmi üç nisan
Dünyanın çocuğu geliyor
Ülkemiz rengarenk oluyor
El ele bayramı kutluyor
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Çocuk ile çocuk oluruz
Geçmişi yeniden buluruz
Ömür boyu küçük kalırız
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Biliriz bayramlar özümüz
Kutlar sevinç dolar içimiz
Bağımsız oldu Türkiye'miz
Kutlu olsun,yirmi üç nisan