23 Nisan yurtta coşkuyla kutlandı

YURT - TOPLU - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı.

23 Nisan şenlik havasında kutlandı

BALIKESİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen festival havasındaki törenlerle kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar daha sonra Avlu Yaşam Merkezi'nde devam etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleştirilen törenlerde Avlu Yaşam Merkezi'nde kurulan istasyonlarda çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirildi. Çocuklar protokol üyeleriyle birlikte halat çekme, yağ satarım bal satarım, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, ip atlama gibi etkinliklerde bir araya geldi. Kutlamalara Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz eşi Mehtap Yılmaz ve oğlu Yavuz'la birlikte katıldı.

Ailelerin de büyük ilgi gösterdiği 23 Nisan kutlamaları Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam eden kutlamalarda ana okul, ilkokul öğrencileriyle spor kulüplerinin gösterileri büyük beğeni topladı. Çocuklar 23 Nisan dolayısıyla halk oyunları, dans gösterileri ve sportif gösterilerde bulundu. Kutlamalar daha sonra çekilen hatıra fotoğrafının ardından yarışma istasyonlarının ziyaretiyle devam etti. Protokol üyeleri çocuklarla birlikte halat çekme yarışı yaparken, yağ satarım bal satarım oyununda ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birbirlerini kovalaması büyük alkış aldı.

Yücel Yılmaz: "Biz de çocuklar gibi eğlendik"

Bu yıl pandeminin etkisinin azalmasıyla kutlamaların daha coşkulu bir biçimde yapıldığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak en çok çocukların belediyesiz sloganımız bugün hayat buldu. Bu gün bizim bayramımız, bizim belediyemizin bayramı. 20 ilçemizin çok farklı noktalarında çok farklı etkinlikler yapılıyor, Şu anda Balıkesir merkezde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber yaptığımız festival niteliğinde 23 Nisan Çocuk Bayramını kutluyoruz. Ulusal Egemenlikle ilgili protokol kısmını hallettik, şu anda sadece eğleniyoruz. Avlu Yaşam merkezinin etrafında çok farklı etkinlikler düzenleniyor. Tiyatrolarımız var, gösterilerimiz var. Her yaş grubuna; özellikle de bizim gibi olup kendini hala çocuk hissedenlere, bu bayramı kendi bayramı gibi görenlere müthiş sürprizli, özellikli, nitelikli, farklı etkinliklerimiz var. Anneler ve babaların çocuklarından daha fazla eğlendiği bir ortam var. Hava da buna müsaade etti. Ben tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Her şeye çocuk gibi bakalım, çocuk gibi sevelim, çocuk gibi kaygısız başarılı olmak için uğraşalım. Burada herkesin neşesini gördük. Tüm çocuklrımızın 23 Nisan'ını kutluyorum" diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: "Bir şenlik havasında 23 Nisan'ı kutladık"

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da Balıkesir'deki kutlamaların bir şenlik havasında geçtiğini vurgulayarak, "Balıkesir'de 23 Nisan'ı kutladık. Hakikatten çocuklarımızın enerjisi, coşkusu bize de geçti. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı ilk defa Avlu Yaşam Merkezi'nde kutladık. Burası açıkv e geniş bir alan. Çok sayıda vatandaşımızın da izleyici olarak bulunduğu törende okullarımızın Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda fevkalade gayretli bir çalışmayla ortaya koydukları, çocuklarımızın neşesini, sevincini, coşkusunu ortaya koyan, onu yansıtan, benim keyifle izlediğim, zevk aldığım biri şölen, şenlik havasında geçti. Bütün öğretmenlerimizi ve okul idarecilerimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Çünkü törenler bizim çocuklarımızın orada sadece bir performans gösterisi değil, yaptıkları basit bir gösteri değil, cumhuriyete, devletimizin ve milletimizin varlığına gösterdikleri değerin, önemin de bir göstergesidir. Çok iyi hazırlanmaları, bunu benimsemeleri ve o duyguyu bize ve ailelerine yansıtmaları bizim de onlara eşlik etmemiz ülkemizin bütünlüğünü, birliğini ve gelecek kuşakların, çocuklarımızın ülkemize bakışını yansıttığı için bunu çok önemsiyorum. Balıkesir'de bugün dolu dolu ve büyük coşkuyla kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yaşadık. Yaşatanlara ve bu çalışmaları sergileyen bütün okullarımıza şükranlarımı sunuyorum onları tebrike diyorum. Vatandaşlarımıza da iyne yoğun katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak 1920'deki ruhla, Çanakkale'deki ruhla Kuvayi Milliye şehrinde aynı ruh, azim ve kararlılıkla güçlü Türkiye ideallerine bağlı kalarak emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardahan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ardahan'da coşkuyla kutlanıldı.

Valilik Önünde çelenk koyma töreninin ardından kutlamaların devam edeceği Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumuna geçildi.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut yaptı. Bulut, şunları kaydetti: " Milli İradenin temsil edildiği meclisimizin açılışının 102. Yıldönümü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlerin acımasızca saldırıları karşısında milletimizin tek vücut olduğu gündür.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla Kurtuluş meşalesi yakıldı. Milletimiz uzun süren savaşların getirdiği yıkım, vatan uğruna can veren şehitlerin acısı, fakirlik ve çaresizlik içindeydi. Ama bir Kurtuluş sesi duyuldu Amasya'dan. Ey Türk Milleti, seni yine senin azim ve kararın kurtaracaktır diyordu. Bu ses yurdun dört bir yanında yankılandı. Kahraman Milletimizin yüreğine ferahlık ve kurtuluş ümidi oldu.

Önce Erzurum'da daha sonra Sivas'ta bölgenin milli irade temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Her toplantı sonucunda Milletimizi yine milletimizin azim ve kararının kurtaracağı haykırıldı.

Ankara'da 23 Nisan 1920 cuma günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler, ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı.

23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği bu bayram, bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta, hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine verilen önemi göstermektedir. Özellikle ülkemize, devletimize ve milletimize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetler karşısında, her zamankinden daha fazla birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuz açıktır. Bu bayramları da bu şuur ve düşünce içerisinde değerlendirmek durumundayız." Dedi.

Törende öğrencilerin hazırladığı şiir, oyun, folklor ve dans gösterileri sunuldu. Vatandaşların da yoğun ilgi göstermesiyle kutlamalar coşkulu geçti. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankırı'da '23 Nisan' kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

ÇANKIRI - Çankırı'da coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde renkli anlar yaşandı.

Çankırı'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başlayan törenler, Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulunda devam etti. Düzenlenen törende, ilkokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde renkli anlar yaşandı. Protokol üyeleri tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Törene Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Bugün ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan TBMM'nin kuruluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutluyoruz. 23 Nisan 1920 tarihinden bu yana ulusal iradenin hafızalara kazındığı, vatanın birlik. Bütünlük ve kutsal bir değer olarak net bir şekilde tescil edildiği bu gururlu günü kutlamaya devam ediyoruz. Böylesine önemli bir günü Atatürk geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etmiş ve dünya üzerinde başka hiçbir ülkede görülmeyen bir ilke imza atılmıştır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler düzenlenen etkinlikler ve oyunlarla doyasıya eğlendi Çocuklara büyük mutluluk yaşatan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan bayramının 102'inci yıl dönümünde 102 balon bırakıldı

BURDUR - Burdur'da 23 Nisan kutlamalarının 102'inci yılı anısına gökyüzüne 102 balon bırakıldı.

Burdur'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Şeker Ortaokulunda yapıldı. Kutlamalara Vali Ali Arslantaş ve İl protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler folklor, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlar oynadı.

Günün anlam ve öneminden bahseden Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının verdiği var olma savaşı içerisinde, egemenliğini ilan ettiği ve bu yıl itibari ile 102'inci yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz. Dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının geliştirilmesi ve tüm insanlığın barış içerisinde yaşayacakları bir dünya oluşturmaya katkı yapmak amacıyla, her yıl 23 Nisan'ı büyük bir coşkuyla, siz sevgili çocuklar ile beraber kutlamaktayız" ifadelerini kullandı.

Programda Şeker Ortaokulu Halk oyunları ekibi gösteri yaptı. Şiir ve kompozisyon yarışmalarının birincilerine Vali Ali Arslantaş hediyelerini verdi.

Kutlamaların sonunda bayramın 102'inci yılı anısına gökyüzüne 102 adet uçan balon bırakıldı.

23 Nisan Kırklareli'nde coşku ile kutlandı

KIRKLARELİ - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. Yıl törenlerle Kırklareli'nde coşkuyla kutlandı.

Kırklareli'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl törenleri çerçevesinde Vali Osman Bilgin makamını, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencisi Ecrin Uçar'a devretti. Uçar kurum müdürlerine arayıp talimat verdi.

Törenler Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Törende İl Milli Eğitim Müdür Hüseyin Kalkan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından, Okulların Halk Oyunları ve çeşitli dans gösterileri ile devam eden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, şiirlerin okunması ile coşkuyla kutlandı. Program sonunda resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Van Gölü kıyısında '23 Nisan' coşkusu

VAN - Van Gölü kıyısında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok sayıda çocuğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Van Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, ardından Van Devlet Tiyatrosu'ndaki "19. Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları" şenliğiyle devam etti. Daha sonra Van Gölü sahilindeki 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenlenen kutlamalar, adeta festival havasında gerçekleşti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının başlayan etkinlikler, anaokulu ve ortaokul öğrencilerinin dans ve halkoyunları gösterisiyle devam etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurslarında eğitim gören çocukların taekwondo gösterisi ile süren kutlamalar, daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Düzenlenen etkinliklere Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.

Varto'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Coşkun Özcan ilkokulunda devam etti. Şiirlerin okunduğu, gösterilerin sunulduğu program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Programa Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Abdulkadir Kütükçü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Nilüfer'de 23 Nisan sevinci

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Nilüfer şenlendi. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda çocuklar bayram sevincini doyasıya yaşandı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Çocuklarımıza, gençlerimize inanıyoruz. Onların hayalleri, inanç ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağını biliyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümü ve çocuk bayramı Nilüfer'de şenlikle kutlandı. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, sabah saatlerinde çelenk koyma töreni ile başladı.

Törene CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. 23 Nisan'ın en umut dolu bayram olduğunu belirten Başkan Erdem, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı için çok önemli bir gün. 23 Nisan, egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet edildiği ve bu topraklarda demokrasi kültürünün başladığı gündür" dedi.

Halkın egemenliğini ilan ettiği günün, çocuklara adanmasının Atatürk'ün çocuklara duyduğu sevgi ve güvenin ifadesi olduğunu söyleyen Başkan Erdem, "Mustafa Kemal Atatürk gibi biz de çocuklarımıza, gençlerimize inanıyoruz. Onların hayalleri, umutları, inanç ve cesaretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek yaşayacağını biliyoruz" sözleriyle çocuklara olan inancını ifade etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da yaptığı konuşmada herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Türkiye'nin, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı Cumhuriyete sahip çıkmak zorunda olduğunu söyleyen Sarıbal, "Çocuklara armağan edilen bu bayram, çocukların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" dedi.

Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Bursa Valiliği'nin düzenlediği kutlama programı ile devam etti. Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleşen kutlamada çocuklar, gösterilerini sunarak bayram sevincini yaşadı.

Çocuk şenliğinde doyasıya eğlendiler

Nilüfer'deki 23 Nisan kutlamaları Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Çocuk Şenliği ile devam etti. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenliğe katılan çok sayıda çocuk çeşitli etkinliklerle bayram sevincini doyasıya yaşadı. Şenlikte açılış konuşmasını Nilüfer Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Eda Türkmen yaptı. Türkmen, konuşmasında çocukların nasıl bir dünya istediğine değindi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de şenliğe katılarak çocukların bayram keyfine ortak oldu. Çocuklardan, kendilerine armağan edilen bugünde doyasıya eğlenmelerini isteyen Başkan Erdem daha sonra alanda kurulan atölyeleri ve etkinlik alanlarını gezdi ve çocuklarla birlikte etkinliklere katıldı.

Başkan Erdem, Barış İçin Müzik Nilüfer Çocuk Orkestrası eşliğinde konser veren Nilüfer Çocuk Korosu'nun bir parçasına da eşlik etti. Erdem koro ile birlikte "Bir Dünya Bırakın Biz Çocuklara" şarkısını söyledi.

Gün boyu devam eden etkinliklerde sihirbaz gösterisi ile heyecanlı anlar yaşayan çocuklar, Nilüfer Halk Dansları Çocuk Grubu'nun gösterisi ve zumba gösterisiyle de günün keyfini çıkardı.

Nilüfer Çocuk Şenliği'ne katılan çocuklar, alanda gerçekleşen maske, ritim ve kitap ayracı yapım atölyelerine katıldı. Sokak oyunları alanında da unutulan sokak oyunlarını öğrenen ve oynayan çocuklar, alanda bulunan Nilüfer Belediyesi Gezici Kütüphanesi'ni de tanıma şansı buldu. Gün boyu Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'nda bayramlarını kutlayan çocuklar, palyaço ve maskotlarla eğlenirken, şişme balonun bulunduğu oyun alanında da günün keyfini çıkardI.

Efeler Belediyesi Gündüz Bakımevleri'nde 23 Nisan coşkusu

AYDIN - Efeler Belediyesi'nin gündüz bakımevlerinde eğitim alan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyenin Adnan Menderes Mahallesi'ndeki gündüz bakımevinde gösteri düzenledi.

Öğrencilerin ve velilerin oldukça heyecanlı olduğu gösteride Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın ilçeye kazandırdığı Ata, Mimar Sinan ve Adnan Menderes Mahallelerindeki gündüz bakımevlerinin minik öğrencileri sahne aldı. 3-4-5 yaş grubu öğrenciler, şarkılar ve şiirler söyleyip, halk oyunları ve dans gösterileri sergilediler. Bayram coşkularını tüm tatlılıklarıyla izleyicilere aktaran çocuklar, gösterileri boyunca gülen yüzleri ve ışık saçan gözleriyle neşe dağıttılar. Gösterinin sonunda Onuncu Yıl Marşı'nı söyleyen minikler korosuna öğretmenler, anne-babalar ve izleyiciler de katılarak hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Gösteriye katılan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemine dair konuşma yaparak, "Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay yoğun programından dolayı üzüntülerini bildirerek programa katılamadı. Sizlere selamlarını ve sevgilerini iletti. Değerli ailelerimiz, çocuklarımız, Gündüz Bakım Evlerimizde görev yapan eğitimcilerimiz ve değerli misafirler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu güzel ve anlamlı gün, ülkemizin kurtuluşu ve bağımsızlık bilinci açısından çok önemlidir. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyanın bütün çocuklarına armağan edilmiştir. Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, ulusal egemenlik bilincimiz ve cumhuriyetimizdir. Sizler yarınlarımız, geleceğimizsiniz. Efeler Belediyesi olarak önceliğimiz her zaman çocuklar, gençler ve kadınlar olmuştur. Çocuklarımızdan kreş sürecinden sonra da ayrılmayacağız. Belediyemiz onların temel eğitim yaşamlarında hep yanlarında olacak. Kitap kafelerimizde derslerini çalışacaklar, belediyemizin dershanesinde sınavlara hazırlanacaklar. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutlar hepinize sevgi ve saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.