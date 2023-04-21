23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. Milyonlarca vatandaş heyecanla 23 Nisan'ı beklerken arama motorlarında ise 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023?
23 Nisan resmi tatil mi? sorusu araştırılıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sayılı günler kala veliler ve öğrenciler okulların kaç gün tatil olacağını merak ediyor. En çok merak edilenler arasında ise 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023? soruları yer aldı. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023?
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ve Çocuk Bayramı resmi tatil sayılmaktadır. 2023 yılında 23 Nisan Pazar gününe denk geliyor.