23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve ve Çocuk Bayramı tüm yurtta çoşku ile kutlanacak. Milyonlarca vatandaş heyecanla 23 Nisan'ı beklerken arama motorlarında ise 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan tatil mi, yarım gün mü 2023?