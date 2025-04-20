"23 Nisan resmi tatil mi?" sorusu, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da gündemde yerini aldı. Resmi takvime göre, 23 Nisan Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Öğrenciler ve veliler kadar çalışanlar da "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da okullar tatil mi? İşte detaylar...

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 tarihinde kamu çalışanları ve birçok özel sektör çalışanı da resmi tatil kapsamında izinli olacak. Ancak özel sektör için çalışma düzeni şirket politikalarına göre değişebilir.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlar arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. Dolayısıyla 23 Nisan sadece bir tatil günü değil, aynı zamanda ulusal bir bayramdır.

Resmi tatil kapsamında 23 Nisan'da özel etkinlikler, törenler ve kutlamalar düzenleniyor. Özellikle okullarda yapılan çocuk bayramı etkinlikleri dikkat çekiyor. Büyük şehirlerde ise resmi geçitler, konserler ve halk etkinlikleri düzenleniyor.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

30 Haziran - 3 Temmuz 2025: Kurban Bayramı (Arefe günü 29 Haziran Pazar)

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

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