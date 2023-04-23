23 NİSAN RESİMLİ MESAJLAR: En anlamlı, duygusal, kısa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları! 23 Nisan kutlama mesajları!

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Gazi Meclis 103 yaşında! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Millet Savaşı Meclisi'nin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kutlama mesajları araştırılmaktadır. Kullanıcılar tarafından 23 Nisan resimli mesajlar! En anlamlı 23 Nisan mesajları! En duygusal ve kısa 23 Nisan yazıları! araştırılmaktadır. İşte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları!

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI!

- "Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- "Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

- Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

-Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

- "23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun."

- Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.

- Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

- Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir.