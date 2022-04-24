23 Nisan neşesi Esenyurt'u sardı

23 Nisan neşesi tüm Esenyurt'u sardı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden güzel etkinliklerle karşıladı. Eski Belediye Bahçesi'nde gerçekleşen 23 Nisan Şenliği'ne yüzlerce vatandaş yoğun ilgi gösterirken Esenyurtlu çocuklar, onlara özel hazırlanan etkinliklerle neşe dolu bir bayram yaşadı.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yılını coşkuyla kutladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu tüm Esenyurt'u sardı. Geleceğin umudu çocuklar için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde eski Belediye Binası önüne büyük bir sahne kuruldu. Kurulan sahnede yer alan Maskot Bando Grubu, neşe dolu bir konser vererek çocuklarla birlikte dans etti. Ayrıca alanda bulunan maskot karakterler, palyaçolar ve yüz boyama etkinliği ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı. Ramazan etkinliklerinin ilk gününden itibaren Eski Belediye Bahçesi'ne kurulan şişme oyun alanı daha da büyütülerek Esenyurtlu çocukların eğlencesine aralıksız devam etmesi sağlandı. Tüm ilçeyi saran gurur ve mutluluk hissi, farklı adreslerde de yaşandı. Gün boyu süren 23 Nisan Şenliği yüzlerce vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Esenyurt Belediyesi, Eski Belediye Binası Bahçesi'nde düzenlediği etkinliğin yanı sıra Esenyurt Kültür Merkezi'nde 23 Nisan'a özel çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması düzenledi. "Benekli Kelebek" isimli tiyatro oyunu ve seansları gün boyu süren "Aslan Çocuk" sineması ile miniklerin eğlencesi taçlandı. Ayrıca Eski Belediye Binası Bahçesi'ndeki 23 Nisan Şenliği, Ramazan boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan çadırda gerçekleşen Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve İllüzyon Gösterisi ile gece boyu devam etti.

Esenyurt Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirdiği 23 Nisan Çocuk Karnavalı'na katıldı. Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam Merkezinde eğitim alan kursiyerlerin çocukları ile birlikte gidilen karnavalda çocuklar, oyun alanlarında ve etkinlik çadırlarında gönüllerince eğlendi. Alanda çocukların hayal dünyasını yansıtmaları için bulunan İETT otobüsünde rengarenk kalemlerle istediklerini çizen çocuklar, "Esenyurt burada!" yazarak anılarının İstanbul sokaklarında gezerek çoğalmasını sağlamış oldu. 23 Nisan Çocuk Karnavalı'na katılan Esenyurtlu minikler, bayramlarını kutlamaya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, Uzman İlahiyatçı Fatih Savaş, Eski Belediye Binası Meclis Salonu'nda Esenyurtlularla anlamlı bir Ramazan sohbeti gerçekleştirdi. Ramazan'ın manevi atmosferini Esenyurt'a geldiği gibi hissettiğini söyleyerek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. 23 Nisan vesilesiyle çocuklara özel düzenlenen etkinlikleri de çok beğendiğini belirten Savaş, Esenyurt'u gelişmiş bulduğunu ifade ederek, "Kendimizi güzel bir manevi atmosferde hissettik. Esenyurt bayağı bir gelişmiş. Aktiviteleri gördük, çocuklara yönelik güzel etkinlikler var, seyretme imkanı bulduk. Keyifliydi ve güzeldi. Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan'ın güzelliklerinden ve birbirimizle olan muhabbetimiz, kaynaşma, birlik beraberlik, farklı düşünsek de bir arada olmak nasıl olur, dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Güzel bir konferans olacağını düşünüyorum. Bizleri tercih ettiği için Esenyurt Belediyesi'ne ve Sevgili Başkan'ıma da teşekkürlerimi sunuyorum, hizmetleri daim olsun" şeklinde konuştu.

Esenyurt Eski Belediye Bahçesi'ndeki etkinlikler, bugün saat 21.00'de çocuklara özel Kukla ve İllüzyon Gösterileri ile başlayıp, 21.30'da Sufi Meşk Topluluğu'nun Tasavvuf Müziği Dinletisi ile devam edecek.

İhlas Haber Ajansı / Genel