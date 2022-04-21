23 Nisan İETT ücretsiz mi? 23 Nisan'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

23 Nisan İETT ücretsiz mi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İBB'den yapılan açıklama sonrası dikkat çeken konuya dair detayları sizler için derledik.

23 NİSAN'DA İETT ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'da toplu taşıma araçları, resmi tatiller ve bayram günlerinde ücretsiz olarak hizmet vermekte ve bu hizmet duyurulmaktadır. Ancak İETT, 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair açıklama yapmadı.

YENİKAPI'DAKİ 23 NİSAN KARNAVALI'NIN ULAŞIMINI İETT SAĞLAYACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl bambaşka bir coşkuyla kutlanacak. İBB, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda çocuk karnavalı düzenleyecek. Konserler, oyunlar, çocuklara özel ücretsiz ikramların yer alacağı karnavalda yetişkinler de bayram coşkusuna ortak olacak. İETT karnaval alanına normal seferlerin dışında 50 araçla, önceden belirlenmiş okullardan çocukları taşıyacak.

İBB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Karnavalı düzenliyor. Büyük coşkuyla kutlanacak karnavala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Dilek Kaya İmamoğlu da eşlik edecek. İBB'nin tüm birim ve iştiraklerinin katılımıyla düzenlenen çocuk karnavalı sabah 10.00'da başlayacak, gün boyu birbirinden farklı etkinlikleriyle saat 18.00'e kadar aralıksız sürecek.Sabah sporuyla başlayacak karnaval sihirbaz gösterileri, farklı alanlardaki oyunlar, DJ'lerin çocuk müzikleri çalmasıyla devam edecek.Dev ekranlarda çizgi filmi gösterilecek karnavalda Nil Karaibrahimgil de yer alacak.

İstanbul itfaiyesinin kuracağı özel stantta çocuklar, itfaiyecilerle bir araya gelecek. Çocuklar, zabıtadan, tramvay sürücüsüne kadar İBB bünyesinde görev yapan çalışanların meslekleriyle ilgili bilgi alacak.İBB çalışanları çocuklarla oyunlar oynayacak.

ÇOCUKLAR İETT OTOBÜSÜNÜ BOYAYACAK

İETT otobüsü çocukların hayal dünyasını yansıtması için boyanacak. Çocuklar tarafından boyanan otobüs, hattındaki seferleri yeni haliyle gerçekleştirecek. Böylece çocukların anısı İstanbul sokaklarında yaşayacak. Fotoğraf ve resim atölyeleri farklı farklı etkinliklerin yer aldığı karnavalda çocuklar sahnede şarkı söyleyerek müzik performansı sergileyebilecek.Çocuklara özel pamuk şeker, limonata, dondurma, nostaljik şeker arabası gibi ikramlar sunulacak. Alanda bulunan çocuklara Mustafa Kemal Atatürk tişörtü şapkası balonları hediye edilecek. Dolu dolu etkinliklerle karnavala katılan tüm çocuklar büyüdüklerinde hatırlayacaklar güzel bir gün geçirecekler.

23 Nisan Etkinliklerine katılan öğrencilerin prova günleri ve 23 Nisan'da yapacakları gösterilere ulaşımları İETT tarafından sağlanacak. Etkinlikler için hazırlıklarını tamamlayan İETT birimleri Yenikapı etkinlik alanı için 32 merkezden hareketle programa katılacak çocukların ulaşımını 50 araçla sağlayacak.

23 Nisan Etkinlikleri kapsamında Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenleyeceği etkinlikler için ise 38 otobüs öğrencilerine tahsis edilecek

İFTARLA DEVAM EDECEK

Çocuklarını karnavala getiren aileler etkinlik alanının bitişiğindeki diğer alanda iftar yapma olanağı da bulunacak. Yiyecek içecek stantlarından faydalanabilecek. İftarın ardından İncesaz grubu sahne alacak.

PROGRAM AKIŞI

Etkinlik kapı açılışı: 10.00

DJ Müzik: 10.00 - 11.00

Sabah spor: 11.00 - 11.15

DJ Müzik: 11.15 - 11.30

Kids Zumba: 11.30 - 12.00

Arı Maya: 12.00 - 12.30

Mahalle Evleri Çocuk Korosu: 12.30 - 13.00

Kukuli Çizgi Film Gösterimi: 13.00 - 13.30

Kukuli Konseri: 13.30 - 14.00

Sihirbaz Gösterisi: 14.00 - 14.20

Maşa ile Koca Ayı: 14.20 - 14.40

Jonglör Gösterisi: 14.40 -15.00

Evvel Zaman İçinde Tiyatro Oyunu: 15.00 - 15.45

Kids Zumba: 15.45 - 16.00

Kukuli Konseri: 16.00 - 16.30

Nil Karaibrahimgil Konseri: 16.30 - 18.00

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