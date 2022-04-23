BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - 23 Nisan'da yüzlerce çocuk eski oyunlarla eğlendi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eski oyunlar ile sokağa akın etti. Yüzlerce çocuk ve ailesi 90'ların oyunları ile eğlendi. Program sonrasında çocuklara 90'lı yıllara özgü ikramlar verildi.

Bayrampaşa Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi ekibi tarafından düzenlenen etkinlikte yüzlerce çocuk gün boyunca 90'lar Nostalji Sokak'ta eğlenceli vakit geçirdi. Düzenlenen organizasyonda sokak 90'lı yıllara ait oyunlar ile dolduruldu. Misket, dokuztaş, ip atlama, seksek gibi oyunları oynayan çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Düzenlenen organizasyona katılan çocuklardan Mert Kaya, "Burada futbol, seksek gibi oyunlar oynayacağız birazdan 90'lı yıllarda oynanan bütün oyunlardan oynamaya çalışacağız ben 11 yaşındayım arkadaşlarımla bu oyunları sadece birkaç kere oynamıştık. Unutmamaya çalışıyorduk ama bugün burada çok eğlendik ve çok sevdim oyunları" dedi.

Organizasyonu düzenleyen Şifa Niyetine Tiyatro Atölyesi kurucusu İlyas Çağlayan, "Her sene çocuklarımıza oyuncaklar dağıtıyorduk bu sene 90'ların nostaljisini çocuklarımız ile mahalle de oynamak istedik. Amacımız onların dışarıya çıktıklarında beraber olduklarında eğlenebileceklerini göstermek istedik. Buraya geldiklerinde çok garipsemediler ama bu bayram adına yakışır şekilde kutlanmalıydı eğlenmeleri gerekirdi. Bizde öyle yaptık" şeklinde konuştu.

Çocukları organizasyona katılan ailelerden Özlem Güler ve Elif Akça, "Bizde burada çocukluğumuzu yaşıyoruz onların yapamadıklarını görmek üzücü ama bunları öğrenmeleri de sevindirici bir durum. Bizim yaşadığımız oyunların yaşadığını görmek harika bir heyecan verici. Bu oyunları isim olarak biliyorlar ama oynayamamışlardı. Çok güzel oldu çocuklarımız ve bizler heyecan dolu anlar yaşıyoruz bunu düzenleyen herkese çok teşekkür ediyoruz bize eski günleri yaşattılar. Biz bile oyunları yeniden hatırladık. Oyunlara yeni kurallar ekleme imkanları yok görmemişler çünkü" diye konuştu

Programa katılan ünlü sinema sanatçısı Meral Konrat, "Gerçekten bugün çok önemli bir gün ben küçüklüğümü hatırlıyorum iple çekerdim 23 Nisan gelmesini son zamanlarda yaşamadığım coşkuyu ben bugün burada yaşıyorum. Bende çocuklar ile birlikte oyunlar oynadım ve çok eğlendim" dedi.