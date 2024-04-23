23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi bir tatildir ve her yıl kutlanır. Ancak, bu tatilde hastane, sağlık ocağı ve eczaneler genellikle hizmet verir mi, yoksa kapalı mıdır? konusu merak ediliyor. 23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler yarım gün mü? İşte detaylar...

23 NİSAN HASTANE VE ECZANELER KAPALI MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, salı günü kamu kurumları ve okullar tatil edilecektir. Ancak, 22 Nisan günü tüm kurumlar ve kuruluşlar normal çalışma düzenlerine devam etmiştir.

23 Nisan günü hastaneler, acil bölümleri haricinde kapalı olacak. Eczanelerde ise sadece nöbetçi olanlar hizmet verecek.