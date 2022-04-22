23 Nisan'da eczaneler açık mı? 23 Nisan'da eczaneler çalışıyor mu, tatil mi?

23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Eczaneler açık mı? 23 Nisan eczaneler açık mı? 23 Nisan nöbetçi eczaneler merak ediliyor. Bugün eczane açılış ve kapanış saatleri ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Peki, 23 Nisan'da eczaneler açık mı? İşte detaylar...

23 NİSAN ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan resmi tatil olduğu için nöbetçi eczaneler dışındaki tüm eczaneler kapalı olacak.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır.

NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Vatandaşlar mesai saatleri dışında kendilerinin veya yakınlarının, tanıdıklarının, yolda gördüğü insanların acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi eczanelere ihtiyaç duyarlar. Acil bir durumda en yakın nöbetçi eczane nerede sorusu araştırılır.

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NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Eczaneler resmi tatillerde kapalı olduğu halde dönüşümlü olarak nöbetçi kalabiliyorlar. Vatandaşların acil ihtiyaçları doğrultusunda nöbetçi eczane İstanbul'da görev yapmaktadır. İstanbul'da en yakın nöbetçi eczaneler nerede ve hangi eczaneler açık sorununu vatandaşlar araştırmaktadır. İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? 23 Nisan İstanbul nöbetçi eczaneler hangisi sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor.

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İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

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