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23 Nisan'da çocuklara 10 bin adet ücretsiz balık ekmek ikramı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne gelen çocuklara 10 bin ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu dağıtıldı.

23 Nisan'da çocuklara 10 bin adet ücretsiz balık ekmek ikramı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne gelen çocuklara 10 bin ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu dağıtıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun ve dünyanın birçok bölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'da çocukları unutmadı. 22 ve 23 Nisan tarihlerinde düzenlenen programda müzeyi ziyaret eden tüm çocuklara 10 bin adet ücretsiz balık ekmek ve meyve suyu dağıtıldı. Kendilerine ikram edilen ekmek arası palamut ekmek yiyen çocukların memnun olduğu görüldü. Çocuklar kendilerine ayrılan alanda mumyalanmış balıkların arasında balıklarını yeme imkanı da buldu.

Hüsna Kılıç isimli çocuk balık ekmek verildiği için Kenan Balcı'ya teşekkür ettiğini ifade ederek, " Herkesin çocuk bayramı kutlu olsun" dedi.

"Atatürk ülkemizi düşmanlardan kurtardı"

Çocuğuyla birlikte Balıkçı Kenan'a gelen Sevgi Demir ise, " Çocuklarımızın mutluluğu ve eğlencesi için geldik. Lezzetliydi" diye konuştu.

Dora Mısıroğlu isimli bir diğer çocuk ise, " Atatürk ülkemizi düşmanlardan kurtardı. Tüm çocuklara balık ekmek yemesini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımıza ne yapsak az gelir"

Çocuklara hizmet vermekten memnun olduğunu dile getiren Kenan Balcı ise, "Küçük kardeşlerimiz bizim geleceğimiz her şeyimiz onlar için 23 Nisanı kutluyorum. Derslerine çok çalışmalarını istiyorum. Onlara her şey feda ne yapsak geleceğimiz olan çocuklarımıza az gelir. Afiyet olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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