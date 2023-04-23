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23 Nisan 2023 Tv8 Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Tv8 Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

03:45 Kırmızı Oda

06:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 Sara'ya İki Katır

12:30 Survivor Panorama

15:15 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

Kaynak: InterSinema.com / TV

Survivor 2023 Tv8 TV Haberler

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