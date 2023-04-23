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23 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

04:15 Hayallerinin Peşinde

04:40 Kara Tahta

07:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

08:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın

08:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

11:45 Enine Boyuna

13:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe

14:15 Dizi

14:30 23 Nisan Gala Özel

17:30 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:30 Yerli Belgesel

Kaynak: InterSinema.com / TV

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