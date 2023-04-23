23 Nisan 2023 Trt1 Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Nisan 2023 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
04:15 Hayallerinin Peşinde
04:40 Kara Tahta
07:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
08:30 Anıtkabir'den Naklen Yayın
08:45 Ya İstiklal Ya Ölüm
11:45 Enine Boyuna
13:00 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
14:15 Dizi
14:30 23 Nisan Gala Özel
17:30 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
23:30 Yerli Belgesel