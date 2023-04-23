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23 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Yüz Yıllık Mucize

03:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

03:45 Bir Şansım Olsa

04:30 Söz

06:00 Ömer

09:00 Gülseren Budayıcıoğlu ile Seni Dinliyorum

10:00 Bir Şansım Olsa

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Yüz Yıllık Mucize

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Gülseren Budayıcıoğlu Yüz Yıllık Mucize Star TV Haberler

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