Üye Girişi
Haberi Paylaş
23 Nisan 2023 Show Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Show Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 Şaşkın Damat

02:45 Hasret

04:15 Güzel Günler

06:30 Arabesk

08:15 Ne Olacak Şimdi?

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Köşeyi Dönen Adam

14:30 Aile

18:25 Show Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

21:45 Gülen Gözler

23:45 Şekerpare

Kaynak: InterSinema.com / TV

TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title