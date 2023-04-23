23 Nisan 2023 Show Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Nisan 2023 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 Şaşkın Damat
02:45 Hasret
04:15 Güzel Günler
06:30 Arabesk
08:15 Ne Olacak Şimdi?
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Köşeyi Dönen Adam
14:30 Aile
18:25 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
21:45 Gülen Gözler
23:45 Şekerpare
Kaynak: InterSinema.com / TV