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23 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

23 Nisan 2023 Fox Yayın Akışı

TV Haberleri

23 Nisan 2023 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:15 Recep İvedik 3

03:00 Tetikçinin Oğlu

05:45 Yasak Elma

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Benden Söylemesi

13:00 23 Nisan Özel

14:40 Adım Farah

17:15 Su Koruyucuları: Geleceğin Beşlisi

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

22:30 Ego

Kaynak: InterSinema.com / TV

23 Nisan Fox TV Haberler

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