23 Nisan 2023 Eurosport Yayın Akışı
TV Haberleri
23 Nisan 2023 Pazar günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
01:00 Yelken: The Ocean Race
01:30 Bisiklet: Fleche Wallonne
02:45 Binicilik
05:00 Binicilik
05:15 Dünya Snooker Şampiyonası
07:00 Bisiklet: Fleche Wallonne
08:00 Bisiklet: Fleche Wallonne
09:30 Bisiklet: Alpler Turu
10:30 Dünya Snooker Şampiyonası
12:30 Bisiklet: Fleche Wallonne
13:15 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
15:00 Bisiklet: Liege-bastogne-liege
19:30 Yelken: The Ocean Race
21:30 The Power Of Sport
22:00 Dünya Snooker Şampiyonası